október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

17°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Európa-kupa

3 órája

Veretlen belga sztárcsapat ellen folytatja a KSC

Címkék#TARR KSC Szekszárd#Kangoeroes Mechelen#kosárlabda

A Tarr KSC Szekszárd az Európa-kupa csoportkörének harmadik fordulójában a hazai bajnokságot uraló, Európában pedig meglepetést okozó Kangoeroes Mechelen vendége lesz. A belgiumi mérkőzés újabb komoly kihívást jelent a hétvégén vereséget szenvedő Tolna vármegyei csapat számára, hiszen a mecheleniek hazai pályán rendre lehengerlő teljesítményt nyújtanak.

Teol.hu

A belga női kosárlabda az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, amit nemcsak a válogatott, hanem a klubcsapatok eredményei is visszaigazolnak. A nemzeti csapat 2017 óta minden Európa-bajnokságon az élmezőnyben zárt – 2017-ben és 2021-ben bronzérmet, 2023-ban és 2025-ben pedig aranyérmet szerzett. Klubszinten a 2010-es években még rendszeresen volt belga résztvevő az Euroligában, ám a vártnál szerényebb eredmények után, az új lebonyolítási elv bevezetése óta a belga bajnokok már az Európa-kupában indulnak, többed magukkal. Ott viszont az átszervezés (2021) óta rendre sikerül a csoportkörből való továbbjutás egyik-másik csapatuknak. 

A Szekszárd játékosa, Liza Karlen és a pécsi Julia Reisingerová csatázik a vasárnapi bajnokin
A Szekszárd játékosa, Liza Karlen és a pécsi Julia Reisingerová csatázik a vasárnapi bajnokin 
Fotó: Makovics Kornel

A belga bajnokság már bő egy évtizede három csapat versengéséről szól. A korábbi hegemón uralkodó és jelenlegi címvédő Castors Braine mellett a rekordbajnok BC Namur-Capitale és a Kangoeroes Mechelen számít rendszeresen bajnokesélyesnek. Utóbbi, a 2022 és 2024 között triplázó gárda idén is remek formában kezdett: a bajnoki győzelmek mellett az első két Európa-kupa-mérkőzését is megnyerte.

A gyökerektől az ambíciókig

A Kangoeroes női kosárlabdacsapata mögött viszonylag rövid, ám dinamikusan formálódó múlt áll, amelyet több meghatározó fordulópont is alakított. A klub 2009-ben jött létre a BBC Kangoeroes Willebroek és a Boom BBC egyesülésével, és kezdetben „BBC Kangoeroes-Boom” néven szerepelt a másodosztályban. 2013 nyarán sikerült a feljutás az élvonalba, ekkor vette fel a „Kangoeroes Basket Willebroek” nevet, immár professzionális keretek között. 
2018-ban a klub áttelepült Mechelenbe – az első osztály infrastruktúra-követelményeinek megfelelve –, és ekkortól viseli jelenlegi nevét: Kangoeroes Basket Mechelen. A Winketkaai csarnok ugyan csak mérsékelt előrelépést jelentett, de a klub már akkor is tudatosan hosszú távra tervezett. A legújabb fejlesztési célok között szerepel egy többfunkciós sportkomplexum megépítése, a Racing Mechelen labdarúgóklubbal és a városi önkormányzattal együttműködésben. A projekt célja nemcsak egy modern, az európai követelményeknek is megfelelő kosárlabdacsarnok létrehozása, hanem a városi sportélet infrastruktúrájának összehangolása.

A klub elnöke, Luc Katra többször is hangsúlyozta: „ha nem tudunk új csarnokot építeni, nem tudunk tovább növekedni – ez a jövőt is veszélyezteti.” A Kangoeroes ugyanakkor nemcsak az élvonalbeli sikerekre épít, hanem a teljes utánpótlás-képzésre is. Az akadémiai rendszer az U14-es korosztálytól a felnőttcsapatig egységes koncepciót követ: a sportági fejlődés mellett nagy hangsúlyt fektet a tanulmányi és mentális támogatásra is. 
A klub célja, hogy a tehetséges fiatalok ne csupán jó játékosok, hanem kiegyensúlyozott sportemberek legyenek, akik hosszú távon is kötődnek Mechelenhez. Ennek szellemében két további felnőtt női együttest is működtetnek az alacsonyabb osztályokban, lehetőséget adva a játékosoknak a pályafutás folytatására, illetve az edzői vagy mentori szerepekbe való átmenetre. Ez a szemlélet erősíti a klub közösségi alapjait is – a korábbi játékosok tapasztalatai visszacsatornázódnak a fiatalabb generációkhoz, zártabb, de erősebb „ökoszisztémát” teremtve.

A rendszer embere – Arvid Diels és a fegyelmezett agresszió filozófiája

A Kangoeroes Mechelen 2020 óta Arvid Diels irányítása alatt dolgozik, aki megkerülhetetlen alakja a klub felemelkedésének. A belga szakember érkezésével egy tudatosan építkező, rendszerszintű gondolkodás vált a klub védjegyévé: Diels a taktikai fegyelemre, a csapatkohézióra és a fiatal tehetségek célzott beépítésére alapozza munkáját. A játékosai számára következetesen magas elvárásokat támaszt, mind védekezésben, mind mentális szinten. 
A hazai bajnokságban a Kangoeroes az egyik legstabilabb védelmi mutatóval rendelkező csapat, miközben támadásban nem a látványosság, hanem a hatékonyság a kulcsszó. Diels filozófiájának központi eleme a támadópattanók megszerzése: a Mechelen a „matekot” próbálja megnyerni – több rádobás, több pont. A lepattanók dominálása mellett a védőoldalon is hasonlóan agresszív felfogás jellemzi őket: sok labdaszerzés, kényszerített hibák, gyors lerohanások, könnyű kosarak. Ez a ritmusváltásokra épülő játékstílus gyakran hoz fordulatokat a mérkőzésekben, különösen a harmadik negyedekben, amikor Diels látványosan jól reagál az első félidőben látottakra. 
A stabilitás idén nyáron veszélybe került: a bajnoki döntő elvesztése után távozott a belga liga kétszeres MVP-je, Cate Reese, valamint több alapember, köztük Renee Denys, Leigha Brown, Lea Debeljak és Naomi Mbandu. Az átalakulás azonban nem gyengítette meg látványosan a csapatot. Az új szerkezet hamar összeállt, az érkezők pedig gyorsan beilleszkedtek a Diels-féle rendszerbe. Az amerikai duó, Javyn Nicholson és Kennedy Todd-Williams meghatározó a wing-posztokon, míg a saját nevelésű Annie Kibedi és szintén belga Heleen Nauwelaers a intelligens, fegyelmezett játékfelfogást képviselik.

Ennek is köszönhető a hibátlan szezonkezdet, amelynek különösen az európai kupaporondon elért eredményei okoztak meglepetést. A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) az Európa-kupa rajtja előtt kiadott erősorrendjében még a Kangoeroest tartotta a csoport leggyengébb tagjának – erre azonban gyorsan rácáfoltak a mecheleniek. Látványos csapatjátékkal, kimagasló triplázással és fegyelmezett védekezéssel eddig minden ellenfelüket könnyedén múlták felül. A két győzelem önmagában is figyelemre méltó, de az igazi vizsga most következik: a szintén százszázalékos Tarr KSC Szekszárd elleni rangadón a belgák hazai pályán már esélyesebbnek számítanak – különösen a Tolna vármegyeiek hétvégi veresége után, amely megakasztotta korábbi lendületüket. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu