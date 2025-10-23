Veretlen belga sztárcsapat ellen folytatja a KSC

A belga női kosárlabda az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, amit nemcsak a válogatott, hanem a klubcsapatok eredményei is visszaigazolnak. A nemzeti csapat 2017 óta minden Európa-bajnokságon az élmezőnyben zárt – 2017-ben és 2021-ben bronzérmet, 2023-ban és 2025-ben pedig aranyérmet szerzett. Klubszinten a 2010-es években még rendszeresen volt belga résztvevő az Euroligában, ám a vártnál szerényebb eredmények után, az új lebonyolítási elv bevezetése óta a belga bajnokok már az Európa-kupában indulnak, többed magukkal. Ott viszont az átszervezés (2021) óta rendre sikerül a csoportkörből való továbbjutás egyik-másik csapatuknak.

A Szekszárd játékosa, Liza Karlen és a pécsi Julia Reisingerová csatázik a vasárnapi bajnokin

Fotó: Makovics Kornel

A belga bajnokság már bő egy évtizede három csapat versengéséről szól. A korábbi hegemón uralkodó és jelenlegi címvédő Castors Braine mellett a rekordbajnok BC Namur-Capitale és a Kangoeroes Mechelen számít rendszeresen bajnokesélyesnek. Utóbbi, a 2022 és 2024 között triplázó gárda idén is remek formában kezdett: a bajnoki győzelmek mellett az első két Európa-kupa-mérkőzését is megnyerte.

A gyökerektől az ambíciókig

A Kangoeroes női kosárlabdacsapata mögött viszonylag rövid, ám dinamikusan formálódó múlt áll, amelyet több meghatározó fordulópont is alakított. A klub 2009-ben jött létre a BBC Kangoeroes Willebroek és a Boom BBC egyesülésével, és kezdetben „BBC Kangoeroes-Boom” néven szerepelt a másodosztályban. 2013 nyarán sikerült a feljutás az élvonalba, ekkor vette fel a „Kangoeroes Basket Willebroek” nevet, immár professzionális keretek között.

2018-ban a klub áttelepült Mechelenbe – az első osztály infrastruktúra-követelményeinek megfelelve –, és ekkortól viseli jelenlegi nevét: Kangoeroes Basket Mechelen. A Winketkaai csarnok ugyan csak mérsékelt előrelépést jelentett, de a klub már akkor is tudatosan hosszú távra tervezett. A legújabb fejlesztési célok között szerepel egy többfunkciós sportkomplexum megépítése, a Racing Mechelen labdarúgóklubbal és a városi önkormányzattal együttműködésben. A projekt célja nemcsak egy modern, az európai követelményeknek is megfelelő kosárlabdacsarnok létrehozása, hanem a városi sportélet infrastruktúrájának összehangolása.