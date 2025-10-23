46 perce
Veretlen belga sztárcsapat ellen folytatja a KSC
A Tarr KSC Szekszárd az Európa-kupa csoportkörének harmadik fordulójában a hazai bajnokságot uraló, Európában pedig meglepetést okozó Kangoeroes Mechelen vendége lesz. A belgiumi mérkőzés újabb komoly kihívást jelent a hétvégén vereséget szenvedő Tolna vármegyei csapat számára, hiszen a mecheleniek hazai pályán rendre lehengerlő teljesítményt nyújtanak.
A belga női kosárlabda az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, amit nemcsak a válogatott, hanem a klubcsapatok eredményei is visszaigazolnak. A nemzeti csapat 2017 óta minden Európa-bajnokságon az élmezőnyben zárt – 2017-ben és 2021-ben bronzérmet, 2023-ban és 2025-ben pedig aranyérmet szerzett. Klubszinten a 2010-es években még rendszeresen volt belga résztvevő az Euroligában, ám a vártnál szerényebb eredmények után, az új lebonyolítási elv bevezetése óta a belga bajnokok már az Európa-kupában indulnak, többed magukkal. Ott viszont az átszervezés (2021) óta rendre sikerül a csoportkörből való továbbjutás egyik-másik csapatuknak.
A belga bajnokság már bő egy évtizede három csapat versengéséről szól. A korábbi hegemón uralkodó és jelenlegi címvédő Castors Braine mellett a rekordbajnok BC Namur-Capitale és a Kangoeroes Mechelen számít rendszeresen bajnokesélyesnek. Utóbbi, a 2022 és 2024 között triplázó gárda idén is remek formában kezdett: a bajnoki győzelmek mellett az első két Európa-kupa-mérkőzését is megnyerte.
A gyökerektől az ambíciókig
A Kangoeroes női kosárlabdacsapata mögött viszonylag rövid, ám dinamikusan formálódó múlt áll, amelyet több meghatározó fordulópont is alakított. A klub 2009-ben jött létre a BBC Kangoeroes Willebroek és a Boom BBC egyesülésével, és kezdetben „BBC Kangoeroes-Boom” néven szerepelt a másodosztályban. 2013 nyarán sikerült a feljutás az élvonalba, ekkor vette fel a „Kangoeroes Basket Willebroek” nevet, immár professzionális keretek között.
2018-ban a klub áttelepült Mechelenbe – az első osztály infrastruktúra-követelményeinek megfelelve –, és ekkortól viseli jelenlegi nevét: Kangoeroes Basket Mechelen. A Winketkaai csarnok ugyan csak mérsékelt előrelépést jelentett, de a klub már akkor is tudatosan hosszú távra tervezett. A legújabb fejlesztési célok között szerepel egy többfunkciós sportkomplexum megépítése, a Racing Mechelen labdarúgóklubbal és a városi önkormányzattal együttműködésben. A projekt célja nemcsak egy modern, az európai követelményeknek is megfelelő kosárlabdacsarnok létrehozása, hanem a városi sportélet infrastruktúrájának összehangolása.
A klub elnöke, Luc Katra többször is hangsúlyozta: „ha nem tudunk új csarnokot építeni, nem tudunk tovább növekedni – ez a jövőt is veszélyezteti.” A Kangoeroes ugyanakkor nemcsak az élvonalbeli sikerekre épít, hanem a teljes utánpótlás-képzésre is. Az akadémiai rendszer az U14-es korosztálytól a felnőttcsapatig egységes koncepciót követ: a sportági fejlődés mellett nagy hangsúlyt fektet a tanulmányi és mentális támogatásra is.
A klub célja, hogy a tehetséges fiatalok ne csupán jó játékosok, hanem kiegyensúlyozott sportemberek legyenek, akik hosszú távon is kötődnek Mechelenhez. Ennek szellemében két további felnőtt női együttest is működtetnek az alacsonyabb osztályokban, lehetőséget adva a játékosoknak a pályafutás folytatására, illetve az edzői vagy mentori szerepekbe való átmenetre. Ez a szemlélet erősíti a klub közösségi alapjait is – a korábbi játékosok tapasztalatai visszacsatornázódnak a fiatalabb generációkhoz, zártabb, de erősebb „ökoszisztémát” teremtve.
A rendszer embere – Arvid Diels és a fegyelmezett agresszió filozófiája
A Kangoeroes Mechelen 2020 óta Arvid Diels irányítása alatt dolgozik, aki megkerülhetetlen alakja a klub felemelkedésének. A belga szakember érkezésével egy tudatosan építkező, rendszerszintű gondolkodás vált a klub védjegyévé: Diels a taktikai fegyelemre, a csapatkohézióra és a fiatal tehetségek célzott beépítésére alapozza munkáját. A játékosai számára következetesen magas elvárásokat támaszt, mind védekezésben, mind mentális szinten.
A hazai bajnokságban a Kangoeroes az egyik legstabilabb védelmi mutatóval rendelkező csapat, miközben támadásban nem a látványosság, hanem a hatékonyság a kulcsszó. Diels filozófiájának központi eleme a támadópattanók megszerzése: a Mechelen a „matekot” próbálja megnyerni – több rádobás, több pont. A lepattanók dominálása mellett a védőoldalon is hasonlóan agresszív felfogás jellemzi őket: sok labdaszerzés, kényszerített hibák, gyors lerohanások, könnyű kosarak. Ez a ritmusváltásokra épülő játékstílus gyakran hoz fordulatokat a mérkőzésekben, különösen a harmadik negyedekben, amikor Diels látványosan jól reagál az első félidőben látottakra.
A stabilitás idén nyáron veszélybe került: a bajnoki döntő elvesztése után távozott a belga liga kétszeres MVP-je, Cate Reese, valamint több alapember, köztük Renee Denys, Leigha Brown, Lea Debeljak és Naomi Mbandu. Az átalakulás azonban nem gyengítette meg látványosan a csapatot. Az új szerkezet hamar összeállt, az érkezők pedig gyorsan beilleszkedtek a Diels-féle rendszerbe. Az amerikai duó, Javyn Nicholson és Kennedy Todd-Williams meghatározó a wing-posztokon, míg a saját nevelésű Annie Kibedi és szintén belga Heleen Nauwelaers a intelligens, fegyelmezett játékfelfogást képviselik.
Ennek is köszönhető a hibátlan szezonkezdet, amelynek különösen az európai kupaporondon elért eredményei okoztak meglepetést. A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) az Európa-kupa rajtja előtt kiadott erősorrendjében még a Kangoeroest tartotta a csoport leggyengébb tagjának – erre azonban gyorsan rácáfoltak a mecheleniek. Látványos csapatjátékkal, kimagasló triplázással és fegyelmezett védekezéssel eddig minden ellenfelüket könnyedén múlták felül. A két győzelem önmagában is figyelemre méltó, de az igazi vizsga most következik: a szintén százszázalékos Tarr KSC Szekszárd elleni rangadón a belgák hazai pályán már esélyesebbnek számítanak – különösen a Tolna vármegyeiek hétvégi veresége után, amely megakasztotta korábbi lendületüket.