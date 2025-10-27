Parádés idővel mutatkozott be a maratoni távon Vindics-Tóth Lili Anna

Pazar teljesítménnyel futotta le élete első maratoniját a dombóvári születésű Vindics-Tóth Lili Anna: második legjobb európaiként a nők versenyében a 13. helyet megszerezve kiváló, 2:28:15-ös idővel ért célba a Frankfurt Maratonon. Németország harmadik legnagyobb utcai viadalán hat etióp, öt kenyai és egy brit futó mögött, már nem is biztató, hanem kiváló idővel.

Vindics-Tóth Lili Anna és edzője, Wolfgang Heinig (j)

Fotó: Fotó: TEOL

Ezzel kapásból a hazai örökranglista második helyére – Szabó Nóra mögött és Földingné Nagy Judit előtt – ugrott ezen a távon.

„Nagyon szeles volt az idő, Frankfurt pedig nem a legkönnyebb pálya –mondta Vindics-Tóth Lili Anna. – Januárban kezdtem el dolgozni Wolfgang Heiniggel, és az első edzőtáborban, ami Potchefstroomban volt, a második hosszú futáson azt mondta: »Lili, te maratonfutó leszel.« Azt hittem, viccel. Huszonhat éves voltam, az még elég fiatal a hosszabb távra, de hittem benne, neki. Azt mondta teljesen jó lehet ez a verseny számomra. Nagyon hálás hálás vagyok neki.”

Vindics-Tóth Lili Anna áprilisban Szekszárdon nyerte meg a tízezres ob-t

A Budapest Honvéd sportolója – gyakorlatilag amióta szakított az akadályfutással, amelyben az első és mindeddig legfényesebb világversenyen elért érmét szerezte a 2013-as Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megnyerésével – keresgélte, mi fekszik neki igazán, melyik táv, melyik műfaj. Végigskálázta a közép- és hosszútávokat pályán, a 2023-as budapesti világbajnokságon például 1500 méteren indult, és futott 4:11.08-as egyéni csúcsot. Igazándiból idén állt rá az utca versenyekre, áprilisban kilencedik lett az utcai futó Európa-bajnokságon Gyürkés Viktóriával és Szabó Nórával csapatban tíz kilométeren, majd szeptemberben megnyerte a félmaratoni országos bajnokságot kifejezetten biztató, 1:11:43-as idővel.