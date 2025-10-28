A labdák után a díjakat is adogatták a tolnai évadzárón

Idén is megmérkőzhettek egymással a helyi és a környékbeli teniszkedvelők a Vitál Sport és Szabadidő Egyesület által kiírt Tolna Városi Teniszbajnokságban.

A Vitál Sport és Szabadidő Egyesület szervezésében megvalósuló bajnokságnak sikere volt

Fotó: Fotó: TEOL

A lebonyolításban az előző évekhez képest több változás történt: a II. és III. osztályt összevonták, így az I. osztállyal együtt két csoportban zajlottak az egyéni küzdelmek. Új kategóriaként páros bajnokság is indult tavasszal, amelyre összesen 17 formáció nevezett be 2-4 tagú csapatban. A tenisz helyi népszerűségét és a verseny komolyságát mutatja, hogy a három kategóriát együttvéve 400-nál is több alkalommal feszültek egymásnak az ellenfelek. Az évadzáró ünnepségen a helyezetteknek járó elismeréseket Herczig Gábor, a Vitál Egyesület elnöke és Schalli Ádám szakosztályvezető adta át, utóbbit több mint két évtizedes lelkiismeretes szervező munkájáért szintén méltatták. A díjkiosztást közös vacsora követte, amelyre az egyesület a verseny valamennyi résztvevőjét meghívta.

A Vitál Sport és Szabadidő Egyesület által lebonyolított 2025-ös bajnokság eredményei

II. osztály: 1. Józsa Jácint, 2. Veress János, 3. Szabó Gábor, 4. Wéber János, 5. Mátyás Tamás. I. osztály: 1. Ferenc Tibor, 2. Domonyainé Korsós Rita, 3. Steinbach Máté, 4. Szabolcska Tamás, 5. Heitzmann János. Páros: 1. Steinbach Máté-Wéber János, 2. Ferenc Tibor-Inhoff Csaba-Máté Zoltán, 3. Csipak Róbert-Misetics Gábor-Pálinkás Gábor-Pintér Zsolt, 4. Pörzse Balázs-Veress János, 5. Ezer Dávid-Szabolcska Tamás.