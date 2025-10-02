2025.10.02. 08:15
Völgységi el Clásicó: Nagymányokon lesz az újabb rangadó
Hétvégén jön az újabb rangadó, ezúttal a vármegyei I. osztályban. Szombaton a Nagymányok-Majos és a Bonyhád VLC csap össze egymással a Völgységi el Clásicón.
Az előző idényben az NB III-ban, azt megelőzően pedig hosszú évekig a megyei élvonalban csapott össze egymással a Bonyhád VLC és a Majosi SE. A piros-fehérek nyáron visszaléptek a harmadik vonaltól, így egy ideig úgy tűnt, az újabb rangadóra még sokat kell várni. A Nagymányoki SE ugyanakkor kooperációba lépett a zöldekkel, így a vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában újra Völgységi el Clásicót rendeznek – még ha ezt „kicsiben” is teszik.
A Nagymányok és a Bonyhád az elmúlt három és fél évtizedben mindössze kétszer szerepelt ugyanabban az osztályban, a 2012/2013-as és a 2023/2024-es idényben valamennyiszer a BVLC nyert (22–5-ös gólkülönbséggel). Dávidnak most lehet esélyes Góliát ellen azzal, hogy a majosiaktól „visszajátszhatnak” páran a bajnokin, ezzel kapcsolatban azonban egy tévhitet cáfol Kovács Kornél elnök-helyettes.
– Minden mérkőzésen öt majosi és öt nagymányoki szerepel, de Majosról is többségében olyan fiatalok, akik szerződéssel nem rendelkeznek a klubnál. Ez alól kivételnek számít Ikladi Gábor, aki közel húsz percet játszott eddig az NB III-ban, valamint Kovács László, aki eltiltott volt, viszont a szabály megengedi, hogy második bajnokságban játszhasson – fogalmazott Kovács Kornél. – Kajtár Viktor személyében van olyan játékosunk, aki már a Majossal készül, ez is jól példázza a két egyesület együttműködését, valamint az, hogy heti egy edzést közösen tartja Varga Balázs a csapatoknak. Aki tehát akar, tud fejlődni és szintet lépni karrierjében – tette hozzá.
Ellentétes kép a Völgységi el Clásicó előtt
Az elnök-helyettes eddigi szerepléséről elmondta, várakozáson felül teljesít Borbély Sándor irányításával a Nagymányok-Majos, hiszen az edzőmeccsek sikertelensége után öt forduló elteltével három győzelemmel és két döntetlennel a második helyen áll a bajnokságban. Ezzel szemben a Bonyhád ugyan győzelemmel indította a szezont, de a következő négy mérkőzését egyaránt elveszítette és a Mol Magyar Kupából is kiesett.
– A nyári vereségek után nem terveztünk az első osztályban indulni, de aztán a sors úgy hozta, hogy mégis. Meglepődtünk a szezonrajton, de a játék alapján valós pozíciót foglal el a csapat. Egy Majos–Bonyhád rangadón ötszáz-ezer szurkoló is lenni szokott, ráadásul a nagymányoki szurkolók járnak talán a legtöbben mérkőzésre. Bízunk abban, hogy szombaton sokan kilátogatnak a bajnokira – zárta reményeivel Kovács Kornél.
Tolna Vármegyei I. osztály, 7. forduló
Október 4., szombat
15.00 Dunaföldvári FC–Dombóvári LK
15.00 Nagymányok-Majos–Bonyhád VLC
15.00 Bátaszék SE–Bölcskei SE