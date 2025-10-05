Rengeteg néző és kihagyott büntető – ilyen volt az idei első Völgységi el Clásicó (galéria)

Sok nézőt, köztük rengeteg gyereket vonzott a Völgységi el Clásicó, amin a kivédett büntető utáni kipattanóból vezetést szereztek a hazaiak, majd a félidő ráadásában a kontrákra építkező Bonyhád fejes góllal egyenlített. A nem túl eseménydús játékrészt követően a Nagymányok-Majos érvénytelen gólt szerzett lesről, majd rögtön utána a vendégek lecsúszott beadást követően, ötven méterről megszerezték a vezetést. A vendéglátó előtt ezt követően akadtak még lehetőségek, de a BVLC kihúzta a végéig, elvéve a hazaiak veretlenségét és megszakítva saját maga négymeccses vereségsorozatát a vármegyei I. osztályban.

Nagy küzdelem volt a pályán, sok néző a lelátón a Völgységi el Clásicón

Fotó: Mártonfai Dénes

Vendégsiker a Völgységi el Clásicón

Nagymányok-Majos–Bonyhád VLC 1–2 (1–1)

Nagymányok, v.: Szappanyos (Prantner M., Huszár)

Nagymányok-Majos: Hübner – Lengyel M., Ikladi, Friedszám – Hideg R., Kajtár V. (Sebestyén J., 81.) Kató, Antal I. (Sántha Á., 77.) – Dulcz, Papp O. – Illés Á. Edző: Borbély Sándor

Bonyhád: Schleinig – Jerabek, Bognár S., Sásdi B., Farkas M. (Keszler K., 66.) – Biszak, Sásdi A., Molnár M., Tóth G., Virág R. (Piczek, 90.) – Pap R. (Fazekas N., 93.). Edző: Sárai György

Gólszerző: Illés Á. (21.), illetve Bognár S. (45+1.), Sásdi B. (71.)

Jók: Ikladi, Antal I., Lengyel M., Friedszám, illetve Schleinig Máté vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.

Fotó: Mártonfai Dénes

Bátaszék SE–Bölcskei SE 3–4 (1–2)

Bátaszék, v.: Varga G. (Szabó P., Hauck)

Bátaszék: Péter J. – Nagy Zs., Héhn F., Balogh B., Ruff L. (Deli D., 68.) – Vituska N., Karaszi, Gábor G., Csapó A. – Lizák P., Farkas A. Edző: Takács Norbert

Bölcske: Varga M. – Jankó, Kovács E., Fenyősi, Hanol M. – Heisler, Horváth K. (Kövesdi R., 76.), Buzás A. (Juhász D., 85.), Binder – Blatt (Laták, 76.), Szauer (Szili I., a szünetben). Edző: Nagy Lajos

Szűk negyedóra után góllá érett a vendéglátó fölénye, de a hibákat kihasználva mégis a látogató mehetett előnnyel szünetre. Egyenlítés után a lélektani előny a Bátaszéknél volt, de a csapat rövidzárlatát kihasználva a Bölcske ismét vezetést szerzett, s bár a véghajrában megvoltak a lehetőségei a házigazdának, a döntetlen „szagú” meccs végén a vendégek örülhettek.

Gólszerző: Héhn F. (12.), Lizák P. (54.), Deli D. (85.), illetve Binder (25.), Buzás A. (43.), Horváth K. (59.), Szili I. (62.)

Jók: Lizák P., Gábor G., Ruff L., illetve Varga M., Horváth K., Buzás A.