Vármegye I-es foci

44 perce

Rengeteg néző és kihagyott büntető – ilyen volt az idei első Völgységi el Clásicó (galéria)

A szezon első Völgységi el Clásicóját a Bonyhád VLC nyerte a Nagymányok-Majos ellen, a Bölcskei SE őrzi veretlenségét, a Dunaföldvári FC pedig nyeretlenségét a vármegyei I. osztályú focibajnokságban.

Sok nézőt, köztük rengeteg gyereket vonzott a Völgységi el Clásicó, amin a kivédett büntető utáni kipattanóból vezetést szereztek a hazaiak, majd a félidő ráadásában a kontrákra építkező Bonyhád fejes góllal egyenlített. A nem túl eseménydús játékrészt követően a Nagymányok-Majos érvénytelen gólt szerzett lesről, majd rögtön utána a vendégek lecsúszott beadást követően, ötven méterről megszerezték a vezetést. A vendéglátó előtt ezt követően akadtak még lehetőségek, de a BVLC kihúzta a végéig, elvéve a hazaiak veretlenségét és megszakítva saját maga négymeccses vereségsorozatát a vármegyei I. osztályban.

völgységi el clásicó nagymányok-majos bonyhád vlc
Nagy küzdelem volt a pályán, sok néző a lelátón a Völgységi el Clásicón
Fotó: Mártonfai Dénes

Vendégsiker a Völgységi el Clásicón

Nagymányok-Majos–Bonyhád VLC 1–2 (1–1)
Nagymányok, v.: Szappanyos (Prantner M., Huszár)
Nagymányok-Majos: Hübner – Lengyel M., Ikladi, Friedszám – Hideg R., Kajtár V. (Sebestyén J., 81.) Kató, Antal I. (Sántha Á., 77.) – Dulcz, Papp O. – Illés Á. Edző: Borbély Sándor
Bonyhád: Schleinig – Jerabek, Bognár S., Sásdi B., Farkas M. (Keszler K., 66.) – Biszak, Sásdi A., Molnár M., Tóth G., Virág R. (Piczek, 90.) – Pap R. (Fazekas N., 93.). Edző: Sárai György
Gólszerző: Illés Á. (21.), illetve Bognár S. (45+1.), Sásdi B. (71.)
Jók: Ikladi, Antal I., Lengyel M., Friedszám, illetve Schleinig Máté vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.

Fotó: Mártonfai Dénes

Bátaszék SE–Bölcskei SE 3–4 (1–2)
Bátaszék, v.: Varga G. (Szabó P., Hauck)
Bátaszék: Péter J. – Nagy Zs., Héhn F., Balogh B., Ruff L. (Deli D., 68.) – Vituska N., Karaszi, Gábor G., Csapó A. – Lizák P., Farkas A. Edző: Takács Norbert
Bölcske: Varga M. – Jankó, Kovács E., Fenyősi, Hanol M. – Heisler, Horváth K. (Kövesdi R., 76.), Buzás A. (Juhász D., 85.), Binder – Blatt (Laták, 76.), Szauer (Szili I., a szünetben). Edző: Nagy Lajos
Szűk negyedóra után góllá érett a vendéglátó fölénye, de a hibákat kihasználva mégis a látogató mehetett előnnyel szünetre. Egyenlítés után a lélektani előny a Bátaszéknél volt, de a csapat rövidzárlatát kihasználva a Bölcske ismét vezetést szerzett, s bár a véghajrában megvoltak a lehetőségei a házigazdának, a döntetlen „szagú” meccs végén a vendégek örülhettek.
Gólszerző: Héhn F. (12.), Lizák P. (54.), Deli D. (85.), illetve Binder (25.), Buzás A. (43.), Horváth K. (59.), Szili I. (62.)
Jók: Lizák P., Gábor G., Ruff L., illetve Varga M., Horváth K., Buzás A.

Dunaföldvári FC–Dombóvári LK 0–3 (0–3)
Dunaföldvár, v.: Berengyán (Lengyel S., Málinger)
Dunaföldvár: Weixl – Polgár Sz., Berkes, Virág D. – Czigler, Kun J., Prantner G.,Horváth Balázs, Horváth Bálint – Zadravecz (Papp A. a szünetben), Kovács M. Edző: Kerekes Béla
Dombóvár: Karádi – Szakó, Kardos L., Kierdorf, Illés I. – Végh P. (Orsós A., 76.), Sólyom B. – Őszi (Szalai Sz., a szünetben), Hovorka (Borbély R., 83.), Nagy Á. (Varga M., 60.) – Dürvanger (Magyarosi, 90.). Edző: Kis Dániel
A hazaiak két gólt ajándékoztak a Dombóvárnak, amely tíz perc alatt eldöntve megérdemelten nyerte meg az újoncok derbijét.
Gólszerző: Kardos L. (18.), Végh P. (24.), Nagy Á. (28.)
Jók: Kardos L., Kierdorf, Végh P., Nagy Á.

Vármegye I: Nagymányok-Majos–Bonyhád VLC

Fotók: Mártonfai Dénes

 

