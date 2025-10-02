Völgységi el Clásicó: Nagymányokon lesz az újabb rangadó

Az előző idényben az NB III-ban, azt megelőzően pedig hosszú évekig a megyei élvonalban csapott össze egymással a Bonyhád VLC és a Majosi SE. A piros-fehérek nyáron visszaléptek a harmadik vonaltól, így egy ideig úgy tűnt, az újabb rangadóra még sokat kell várni. A Nagymányoki SE ugyanakkor kooperációba lépett a zöldekkel, így a vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában újra Völgységi el Clásicót rendeznek – még ha ezt „kicsiben” is teszik.

Az előző idényben az NB III-as Völgységi el Clásciót Nagymányokon rendezték

Fotó: Makovics Kornél

A Nagymányok és a Bonyhád az elmúlt három és fél évtizedben mindössze kétszer szerepelt ugyanabban az osztályban, a 2012/2013-as és a 2023/2024-es idényben valamennyiszer a BVLC nyert (22–5-ös gólkülönbséggel). Dávidnak most lehet esélyes Góliát ellen azzal, hogy a majosiaktól „visszajátszhatnak” páran a bajnokin, ezzel kapcsolatban azonban egy tévhitet cáfol Kovács Kornél elnök-helyettes.

– Minden mérkőzésen öt majosi és öt nagymányoki szerepel, de Majosról is többségében olyan fiatalok, akik szerződéssel nem rendelkeznek a klubnál. Ez alól kivételnek számít Ikladi Gábor, aki közel húsz percet játszott eddig az NB III-ban, valamint Kovács László, aki eltiltott volt, viszont a szabály megengedi, hogy második bajnokságban játszhasson – fogalmazott Kovács Kornél. – Kajtár Viktor személyében van olyan játékosunk, aki már a Majossal készül, ez is jól példázza a két egyesület együttműködését, valamint az, hogy heti egy edzést közösen tartja Varga Balázs a csapatoknak. Aki tehát akar, tud fejlődni és szintet lépni karrierjében – tette hozzá.