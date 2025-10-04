október 4., szombat

Vármegye I-es foci

9 perce

Vendégsiker született a szezon első Völgységi el Clásicóján

Címkék#megyei I. osztály#Völgységi el Clásicó#Majosi SE#Bonyhád VLC

Ellentétes előjelekkel várták a felek az idei első Völgységi el Clásicót, amelyre a Nagymányok-Majos veretlenül, a Bonyhád VLC viszont a legutóbbi négy meccsét elveszítve érkezett. Hogy a forma mit sem számít egy ilyen rangadón, az ezt a találkozó is jól példázta, hiszen a piros-fehérek hátrányból fordítva elvitték a pontokat Nagymányokról. Az előző idény érmeseinek csatája gólzáport hozott, a bátaszéki összecsapásból a Bölcske jött ki győztes, így már csak Nagy Lajos együttese veretlen a vármegyei I. osztályban. Az újonc Dombóvári LK tíz perc alatt lerendezte a dunaföldvári mérkőzését. 

völgységi el clásicó bonyhád vlc nagymányok-majos
Bonyhádi sikerrel ért véget a szezon első Völgységi el Clásicója
Forrás: Bonyhád VLC

Tolna Vármegyei I. osztály, 7. forduló

Bátaszék SE–Bölcskei SE 3–4 (1–2)
Bátaszék, v.: Varga G. (Szabó P., Hauck)
Gólszerző: Héhn F. (12.), Lizák P. (54.), Deli D. (85.), illetve Binder (25.), Buzás A. (43.), Horváth K. (59.), Szili I. (62.)

Dunaföldvári FC–Dombóvári LK 0–3 (0–3)
Dunaföldvár, v.: Berengyán (Lengyel S., Málinger)
Gólszerző: Kardos L. (18.), Végh P. (24.), Nagy Á. (28.)

Nagymányok-Majos–Bonyhád VLC 1–2 (1–1)
Nagymányok, v.: Szappanyos (Prantner M., Huszár)
Gólszerző: Illés Á. (21.), illetve Bognár S. (45+1.), Sásdi B. (71.)

 

