Szentmisével emlékeznek meg a Németkéren elhunyt sportújságíróra

Életének 83. évében elhunyt MSÚSZ-életműdíjas, Feleki-, Szepesi-díjas kiváló sportújságíró, Zsengellér Zsolt emlékezetére és tiszteletére búcsúztató szentmise lesz október 7-én, kedden 17 órakor az Újpesti Nagytemplomban (IV. ker. Szent István tér), számolt be róla a Nemzeti Sport Online.

Zsengellér Zsolt szeptember 11-én hunyt el Németkéren

Fotó: Dömötör Csaba

Mint azt megírtuk, a világbajnoki ezüstérmes Újpest-legenda futballista, Zsengellér Gyula és Balsai Olga fia tehetsége ellenére korán rájött, hogy nincs esélye jelentős futballkarrierje, ezért inkább újságírónak állt. Zsengellér Zsolt 1970-től 1983-ig a Képes Sportnál dolgozott előbb gyakornokként, majd munkatársként, később labdarúgórovat vezetőként. Tudósított az 1978-as világbajnokságról, az 1982-es Európa-bajnokságról és számos egyéni elismerésben részesítették élete során.

Zsengellér Zsolt 2025. szeptember 11-én délben, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el németkéri otthonában.