A sírból hozta vissza alsóházi derbijét a Szekszárd (galéria)

A gyenge formában lévő Szekszárd reményteljes játéknappal indíthatta a novembert, hiszen a kiesőzónában tartózkodó Pénzügyőr látogatott a megyeszékhelyre. A X. kerületi együttes útja ugyanakkor fordított ívet mutatott a Juhász Máté vezette tolnaiakéhoz képest: idény elején idegenben még a gólszerzéssel is hadilábon álltak, legutóbb viszont bravúros győzelmet arattak a kaposváriak otthonában.

Fotó: Makovics Kornél

A kezdés biztató volt hazai szemszögből: aktív letámadással és határozott labda nélküli játékkal rukkolt elő a Tolna vármegyei alakulat. Mégis az első komoly pasaréti támadás gólt eredményezett – Melovics jól érkezett a beadásra, és higgadtan értékesítette a helyzetet. A hátrányba kerülő hazaiak igyekeztek nyomást gyakorolni ellenfelükre, ám az egyéni hibák és pontatlan döntések megakadályozták, hogy megszakadjon a négy mérkőzés óta tartó gólínség.

A Pénzügyőr fegyelmezett, kompakt védekezése jól zárta le a területeket, így a Szekszárd nem tudta a vonalak között megtalálni a réseket, lövőhelyzetekig pedig alig jutott el. Hiába birtokolta többet a labdát a hazai csapat, a támadásokból hiányzott az átütőerő. A félidő hajrájában azonban pontrúgásokból már sikerült némi veszélyt teremteni a vendégkapu előtt.