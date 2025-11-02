52 perce
A sírból hozta vissza alsóházi derbijét a Szekszárd (galéria)
Az NB III-as focibajnokság 14. fordulójában a Szekszárd megszakította négy meccses nyeretlenségi sorozatát.
A gyenge formában lévő Szekszárd reményteljes játéknappal indíthatta a novembert, hiszen a kiesőzónában tartózkodó Pénzügyőr látogatott a megyeszékhelyre. A X. kerületi együttes útja ugyanakkor fordított ívet mutatott a Juhász Máté vezette tolnaiakéhoz képest: idény elején idegenben még a gólszerzéssel is hadilábon álltak, legutóbb viszont bravúros győzelmet arattak a kaposváriak otthonában.
A kezdés biztató volt hazai szemszögből: aktív letámadással és határozott labda nélküli játékkal rukkolt elő a Tolna vármegyei alakulat. Mégis az első komoly pasaréti támadás gólt eredményezett – Melovics jól érkezett a beadásra, és higgadtan értékesítette a helyzetet. A hátrányba kerülő hazaiak igyekeztek nyomást gyakorolni ellenfelükre, ám az egyéni hibák és pontatlan döntések megakadályozták, hogy megszakadjon a négy mérkőzés óta tartó gólínség.
A Pénzügyőr fegyelmezett, kompakt védekezése jól zárta le a területeket, így a Szekszárd nem tudta a vonalak között megtalálni a réseket, lövőhelyzetekig pedig alig jutott el. Hiába birtokolta többet a labdát a hazai csapat, a támadásokból hiányzott az átütőerő. A félidő hajrájában azonban pontrúgásokból már sikerült némi veszélyt teremteni a vendégkapu előtt.
A szekszárdi pontrúgások magukban hordozták a veszélyt
A fordulás után is a Szekszárd dominált mezőnyben, de a támadójáték továbbra sem volt elég hatékony. Egy-egy távoli kísérlet vagy beadás jellemezte a próbálkozásokat, amelyek nem okoztak komoly gondot a pasarétiek kapusának. A statikus támadások közepette a pontrúgások jelentették a legfőbb reményt, míg a Pénzügyőr az átmenetekre épített – helyzeteik azonban a második játékrészben kimaradtak.
Az utolsó tíz percben mindkét fél előtt adódtak lehetőségek. A Szekszárd ugyan lesről betalált, de az egyenlítés ekkor még elmaradt. Juhász Máté friss támadókat vetett be, és a hosszabbítás perceiben ez végül eredményt hozott: egy felívelés után kezezés miatt büntetőhöz jutott a hazai csapat. A tizenegyest Arena Ármin magabiztosan értékesítette, így a Szekszárd hatalmas küzdelem árán, de legalább egy pontot otthon tartott.
NB III Délnyugati-csoport, 14. forduló
Szekszárdi UFC–Pénzügyőr SE 1–1 (0–1)
Szekszárd, v.: Horváth P. (Havasi-Németh, Kovács Á.)
Szekszárd: Bognár Zs.– Lajkó (Tóth D., a szünetben), Ágics, László M., Szeydl (Werner, 78.)– Lékó (Ulbert, a szünetben), Major, Füredi– Paksi, Bartha, Arena Á. Edző: Juhász Máté
Pénzügyőr: Gazdag– Vörös, Melovics (Staudinger, 60.), Csoma-László (Földi, 68.), Stoiacovici (Barati, 83.), Szabó L., Molnár M., Szücs D., Tóth K., Fekete D. (Grabant, a szünetben), Molnár M. Edző: Bücs Zsolt Gólszerzők: Arena Á. (90+1., 11-esből), illetve Melovics (7.)
NB III: Szekszárdi UFC–Pénzügyőr SEFotók: Makovics Kornél