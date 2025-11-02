november 2., vasárnap

A vármegye másik végén növelte előnyét a listavezető

Címkék#megyei I. osztály#Kakasd SE#megyei I. osztályú bajnokság#Bölcskei SE

A mérkőzés elején és a végén is gólt szerzett, ezzel a Bölcskei SE mindhárom pontot elvitte Kakasdról a vármegyei I. osztály 11. fordulójának egyetlen vasárnapi mérkőzésén.

Teol.hu

Vármegyei I. osztály, 11. forduló

Kakasd SE–Bölcskei SE 0–2 (0–1)
Kakasd, v.: Albert G. (Pór, Ormai)
Kakasd: Siklósi – Werb, Bús (Csergő, 77.), Temesi, Mácsik M. (Sebestyén M., 77.) – Török Á., Réti D. – Mayer N. (Szilágyi V., 90+2.), Róczó (Zsiga K., 56.), Kósa – Hucker. Edző: Bózsó Gábor
Bölcske: Nagy Z. – Binder, Kovács E., Fenyősi (Bognár B., a szünetben), Hanol M. – Heisler, Buzás A. (Laták, 77.), Jankó – Blatt (Kövesdi R., 77.), Horváth K. (Szili I., 67.), Szauer. Edző: Nagy Lajos
Küzdelmes és kemény mérkőzésen mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, a vendégek a kapufát is eltalálták egy ízben.
Gólszerző: Szauer (4.), Hanol M. (90+3.)

 

