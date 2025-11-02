A vármegye másik végén növelte előnyét a listavezető

Vármegyei I. osztály, 11. forduló

Kakasd SE–Bölcskei SE 0–2 (0–1)

Kakasd, v.: Albert G. (Pór, Ormai)

Kakasd: Siklósi – Werb, Bús (Csergő, 77.), Temesi, Mácsik M. (Sebestyén M., 77.) – Török Á., Réti D. – Mayer N. (Szilágyi V., 90+2.), Róczó (Zsiga K., 56.), Kósa – Hucker. Edző: Bózsó Gábor

Bölcske: Nagy Z. – Binder, Kovács E., Fenyősi (Bognár B., a szünetben), Hanol M. – Heisler, Buzás A. (Laták, 77.), Jankó – Blatt (Kövesdi R., 77.), Horváth K. (Szili I., 67.), Szauer. Edző: Nagy Lajos

Küzdelmes és kemény mérkőzésen mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, a vendégek a kapufát is eltalálták egy ízben.

Gólszerző: Szauer (4.), Hanol M. (90+3.)