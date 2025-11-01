51 perce
Kiütés: a meccset kezdetektől uraló Falco fölényes győzelmet aratott az ASE ellen
Húsz perc alatt eldőlt a rangadónak titulált összecsapás a férfi kosárlabda NB I hétvégi fordulójában. Az Atomerőmű SE már a nagyszünetre 39 pontos hátrányba került a Szombathely otthonában. A második félidőben a hazaiak alaposan visszavettek a tempóból, de így is sima győzelmet arattak a gyengén védekező paksiak ellen.
A múlt heti nagy arányú siker után az Atomerőmű SE az előző idény ezüstérmeséhez, a Falcóhoz látogatott. A papírforma egyértelműen a hazaiak mellett szólt, hiszen a szombathelyiek nem csak jó formában várták az összecsapást, de a legutóbbi kilenc egymás elleni találkozót egyaránt megnyerték.
Pontokban gazdag nyitányt láthattak a nézők, a nem túl feszes védekezés mindkét oldalon kedvezett az irányítóknak. Váradi és Hicks is bátran vállalták a kezdeményezést, gyorsan pörgött a játék, szépen osztották ki az asszisztokat. A negyed közepén azonban elbillent az egyensúly: az ASE-t faultok és eladott labdák hátráltatták, miközben a visszarendeződés sem működött, így Joncsevszki időkérésénél már hét pont volt a különbség (18–11).
A kispadról érkező Edwin lendületesen szállt be, de az egyénieskedések miatt az atomvárosiak támadójátéka széttöredezett. A Falco ezt könyörtelenül kihasználta, és a rotáció mélysége látványosan érvényesült: Perl és Whelan kosaraival gyorsan meglépett a házigazda. A negyed végén már igencsak megmutatkozott a dobóhatékonyság az eredményjelzőn is (32–17).
Hiába szerzett pontot mind a tíz paksi játékos
A második negyedben folytatódott a paksiak szenvedése: a rossz dobáskiválasztások, a kapkodás és a széteső védekezés miatt hamar elúszott a mérkőzés. Bár a vendégek próbálták erőltetni a palánk alatti játékot, a szombathelyiek védelme remekül zárt, és öt perc alatt mindössze három pontot engedett az ASE-nek. A félidőre már közel negyven pontra hízott a különbség (66–27), ami gyakorlatilag eldöntötte a találkozót.
A szünet után egy érezhetően motiváltabb Paks tért vissza a pályára: egy 9–2-es futással indítottak a piros-kékek. A paksi lendület azonban nem tartott sokáig. A hibák visszatértek, miközben a Falco brit magasembere, Belo dominálta a palánk alatti teret: pontokban, lepattanókban és blokkokban is kiemelkedett. Neki is köszönhetően a hazaiak ismét ritmust váltottak, és a negyed végére már látványosan, közönségszórakoztató játékot mutattak be (86–49).
A záró negyedre a játék tempója lelassult, a játékvezetők is többször kerültek reflektorfénybe, mint amit az állás indokolt volna. Az ASE ugyan fokozatosan csökkenteni tudta hátrányát, de nem elég nagy tempóban ahhoz, hogy még legyen miről beszélni. Ugyan a második félidőt 15 ponttal nyerték a vendégek, de a szombathelyiek így is könnyed győzelemmel zárták az estét, sorozatban tizedszer is legyőzve a paksi együttest.
Férfi kosárlabda NB I, 6. forduló
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE 103–79 (32–17, 34–10, 20–22, 17–30)
Szombathely, Aréna Savaria, 2800 néző, v.: dr. Mészáros, Makrai, Lengyel Á.
Szombathely: Váradi 3/3, Tanoh Dez 13/3, Novakovics 12/6, Wójcik 7, Belo 15. Csere: Jovanovics 9/3, Verasztó, Herger, Perl 22/3, Keller 5, Bognár 6, Whelan 11/9. Vezetőedző: Milos Konakov
Paks: Hicks 4, Bluiett 5/3, Benke 13/6, Eilingsfeld 5/3, Edosomwan 12. Csere: Edwin 22/3, Cohill 1, Géringer 9/3, Révész 4, Krivacevic 4. Vezetőedző: Alekszandar Joncsevszki
Az eredmény alakulása: 3. perc: 7–7. 6. perc: 18–11. 9. perc: 28–15. 13. perc: 41–18. 16. perc: 52–20. 20. perc: 66–27. 23. perc: 68–36. 26. perc: 74–39. 30. perc: 86–49. 33. perc: 92–56. 38. perc: 101–70.
Kipontozódott: Hicks (38., ASE)