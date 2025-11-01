Kiütés: a meccset kezdetektől uraló Falco fölényes győzelmet aratott az ASE ellen

A múlt heti nagy arányú siker után az Atomerőmű SE az előző idény ezüstérmeséhez, a Falcóhoz látogatott. A papírforma egyértelműen a hazaiak mellett szólt, hiszen a szombathelyiek nem csak jó formában várták az összecsapást, de a legutóbbi kilenc egymás elleni találkozót egyaránt megnyerték.

Zena Edosomwan és az ASE erejéből csak fellángolásokra futotta

Fotó: Molnár Gyula

Pontokban gazdag nyitányt láthattak a nézők, a nem túl feszes védekezés mindkét oldalon kedvezett az irányítóknak. Váradi és Hicks is bátran vállalták a kezdeményezést, gyorsan pörgött a játék, szépen osztották ki az asszisztokat. A negyed közepén azonban elbillent az egyensúly: az ASE-t faultok és eladott labdák hátráltatták, miközben a visszarendeződés sem működött, így Joncsevszki időkérésénél már hét pont volt a különbség (18–11).

A kispadról érkező Edwin lendületesen szállt be, de az egyénieskedések miatt az atomvárosiak támadójátéka széttöredezett. A Falco ezt könyörtelenül kihasználta, és a rotáció mélysége látványosan érvényesült: Perl és Whelan kosaraival gyorsan meglépett a házigazda. A negyed végén már igencsak megmutatkozott a dobóhatékonyság az eredményjelzőn is (32–17).

Hiába szerzett pontot mind a tíz paksi játékos

A második negyedben folytatódott a paksiak szenvedése: a rossz dobáskiválasztások, a kapkodás és a széteső védekezés miatt hamar elúszott a mérkőzés. Bár a vendégek próbálták erőltetni a palánk alatti játékot, a szombathelyiek védelme remekül zárt, és öt perc alatt mindössze három pontot engedett az ASE-nek. A félidőre már közel negyven pontra hízott a különbség (66–27), ami gyakorlatilag eldöntötte a találkozót.

A szünet után egy érezhetően motiváltabb Paks tért vissza a pályára: egy 9–2-es futással indítottak a piros-kékek. A paksi lendület azonban nem tartott sokáig. A hibák visszatértek, miközben a Falco brit magasembere, Belo dominálta a palánk alatti teret: pontokban, lepattanókban és blokkokban is kiemelkedett. Neki is köszönhetően a hazaiak ismét ritmust váltottak, és a negyed végére már látványosan, közönségszórakoztató játékot mutattak be (86–49).

A záró negyedre a játék tempója lelassult, a játékvezetők is többször kerültek reflektorfénybe, mint amit az állás indokolt volna. Az ASE ugyan fokozatosan csökkenteni tudta hátrányát, de nem elég nagy tempóban ahhoz, hogy még legyen miről beszélni. Ugyan a második félidőt 15 ponttal nyerték a vendégek, de a szombathelyiek így is könnyed győzelemmel zárták az estét, sorozatban tizedszer is legyőzve a paksi együttest.