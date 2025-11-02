november 2., vasárnap

„Elrakni a humorosba”

1 órája

Újabb Bognár-aranyköpés: az Európai Uniót is szóba hozta nyilatkozatában (videó)

„Úgy érzem magam, mint az Európai Unió volt, hogy itt már nem magunk döntünk a saját sorsunkról, úgy néz ki – fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt a gól nélküli győri mérkőzés után Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, utalva Lenzsér Bence 67. percben kapott piros lapjára. – Az a kiállítás, én nem tudom, már előtte is próbálkoztak valamivel, Vécsei elrúgta a labdát, már akkor is… nem értem én ezt az egészet, ha kifele szabadrúgás, nem szól senki egy szót se” – tette hozzá a nemrég Pro Urbe díjjal elismert szakember, aki elismerte, emberelőnyben közelebb állt a győzelemhez a Győr.

Bognár György jogtalannak látta játékosa kiállítását
Fotó: Molnár Gyula

Az atomvárosiak ezzel a döntetlennel továbbra is az élen állnak a Fizz Liga tabelláján, de vesztett pontok tekintetében a Kisvárda, a Ferencváros és a Debrecen is jobban áll náluk. A négy mérkőzés óta nyeretlen PFC (három döntetlen, egy vereség) szombaton 19.15 órakor a jelenleg második Kisvárdát fogadja.

