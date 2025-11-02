november 2., vasárnap

Achilles névnap

22°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III-as foci

1 órája

A kiesési rangadó után egyre reménytelenebb helyzetben a Dombóvár

Címkék#NB III-as foci#BFC Siófok#Dombóvár FC

Hiába a lehetőségek, a kihagyott ziccerek megbosszulták magát. A Dombóvári FC újabb kiesési rangadót veszített el az NB III-as bajnokságban, ezúttal a BFC Siófok vendégeként.

Berg Sándor

Még a szezon felénél sem járt az NB III-as bajnokság, de nem túlzó kijelenteni, hogy a Dombóvári FC számára innentől minden mérkőzés élet-halál harc. Martinka Dániel együttese az előző fordulóban a szintén újonc Balatonlellétől kapott ki hazai pályán 3–0-ra, az ott elveszített „hat pontot” a régen szebb napokat is látott Siófok vendégeként menthette volna meg.

dombóvári fc bfc siófok nb iii
Félegyházi Krisztián szerezte a Dombóvári FC egyetlen gólját a Balaton-partján
Fotó: Mártonfai Dénes

A kiesési rangadót a hazaiak kezdték nagyon volumennel, saját kapuja elé szegezve a DFC-t. Fölényük a hatodik percben egy lesgólban érvényesült, majd negyedóra elteltével egy jobbról a hosszúba ívelt labdát Papp Máté kapásból lőtte a hosszú, bal felső sarokba (1–0). Hátrányban feljebb tolta védekezését a Dombóvár, amely továbbra is kontrákból próbált érvényesülni. Félóra játék után a saját térfélen megszerzett labda után a félpályáról indult meg egy az egyben Félegyházi Krisztián. Először úgy tűnt, hosszan szökteti magát, de sikerült elgurítania a kapus mellett a játékszert (1–1).

Három perc alatt két gól

Negyvenhét másodperc telt el a második félidőből, amikor a tizenhatoson belüli kavarodásnál Pintér Máté akasztotta a siófoki támadót, a megítélt büntetőt azonban Barkóczy Kristóf kiszedte a jobb alsó sarokból. A védekezésből támadásba való átmeneteket továbbra is jól használó dombóváriak előtt előbb Horváth Árpád, majd Félegyházi révén adódott százas ziccer, de a kapus jól zárta a szöget. A nagyobb kockázatot vállaló látogató a saját csapdájába esett azzal, hogy egy jobb oldalon meginduló támadás után a Siófok ismét megszerezte a vezetést (2–1), majd két perccel később egy labdavesztés után tovább növelte előnyét a Balaton-parti gárda (3–1).

Az egy ponttal sem lett volna kint a vízből a Dombóvár, amely szezonbeli tizenegyedik vereségével és nulla győzelmével egyre reménytelenebb helyzetbe sodródik. Ráadásul az őszi szezon hátralévő része sem kecsegtet sok jóval a Kaposvár (otthon), a Majos (o) és a Szekszárd (idegenben) ellen.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 14. forduló
BFC Siófok–Dombóvári FC 3–1 (1–1)
Siófok, v.: Laki (Sáfárik, Pavlovics)
Dombóvár: Barkóczy – Gulyás M., Pintér M., Varga B., Pataki A. (Sebestyén B., a szünetben) – Reizinger D., Hetesi (Lódri, 32.) – Szabó D. (Szatmári I., a szünetben), Bunevácz (Horváth Á., a szünetben), Félegyházi (Sárosi, 80.) – Mayer M. Edző: Martinka Dániel
Gólszerző: Papp M. (17.), Fiáth (76.), Nimsz (79.), illetve Félegyházi 31.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu