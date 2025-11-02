A kiesési rangadó után egyre reménytelenebb helyzetben a Dombóvár

Még a szezon felénél sem járt az NB III-as bajnokság, de nem túlzó kijelenteni, hogy a Dombóvári FC számára innentől minden mérkőzés élet-halál harc. Martinka Dániel együttese az előző fordulóban a szintén újonc Balatonlellétől kapott ki hazai pályán 3–0-ra, az ott elveszített „hat pontot” a régen szebb napokat is látott Siófok vendégeként menthette volna meg.

Félegyházi Krisztián szerezte a Dombóvári FC egyetlen gólját a Balaton-partján

Fotó: Mártonfai Dénes

A kiesési rangadót a hazaiak kezdték nagyon volumennel, saját kapuja elé szegezve a DFC-t. Fölényük a hatodik percben egy lesgólban érvényesült, majd negyedóra elteltével egy jobbról a hosszúba ívelt labdát Papp Máté kapásból lőtte a hosszú, bal felső sarokba (1–0). Hátrányban feljebb tolta védekezését a Dombóvár, amely továbbra is kontrákból próbált érvényesülni. Félóra játék után a saját térfélen megszerzett labda után a félpályáról indult meg egy az egyben Félegyházi Krisztián. Először úgy tűnt, hosszan szökteti magát, de sikerült elgurítania a kapus mellett a játékszert (1–1).

Három perc alatt két gól

Negyvenhét másodperc telt el a második félidőből, amikor a tizenhatoson belüli kavarodásnál Pintér Máté akasztotta a siófoki támadót, a megítélt büntetőt azonban Barkóczy Kristóf kiszedte a jobb alsó sarokból. A védekezésből támadásba való átmeneteket továbbra is jól használó dombóváriak előtt előbb Horváth Árpád, majd Félegyházi révén adódott százas ziccer, de a kapus jól zárta a szöget. A nagyobb kockázatot vállaló látogató a saját csapdájába esett azzal, hogy egy jobb oldalon meginduló támadás után a Siófok ismét megszerezte a vezetést (2–1), majd két perccel később egy labdavesztés után tovább növelte előnyét a Balaton-parti gárda (3–1).

Az egy ponttal sem lett volna kint a vízből a Dombóvár, amely szezonbeli tizenegyedik vereségével és nulla győzelmével egyre reménytelenebb helyzetbe sodródik. Ráadásul az őszi szezon hátralévő része sem kecsegtet sok jóval a Kaposvár (otthon), a Majos (o) és a Szekszárd (idegenben) ellen.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 14. forduló

BFC Siófok–Dombóvári FC 3–1 (1–1)

Siófok, v.: Laki (Sáfárik, Pavlovics)

