Forduló válogatottja: ők kerültek be a legjobb tizenegy közé!

A Faddi SE volt a vármegyei II. osztály 10. fordulójának nagy nyertese, pedig pályára sem lépett. Aparhanton, Kisdorogon és Pakson is megosztoztak a pontokon a csapatok. Íme a forduló válogatottja!

Tolna Vármegyei II. osztály, a 10. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

ASE Paks–Mórágyi SE 3–3 (2–2)

Paks, v.: Berengyán (Kovács L., Szabó L.)

Gólszerző: Rogács (4.), Nyúl P. (22.), Nickl Á. (90+3.), illetve Tóth T. (28., 43., 75.)

Jók: Farkas P., Kern B., Nickl E., Nyúl P., illetve Tóth T., Rozgonyi