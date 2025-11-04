november 4., kedd

Vármegye II, 10. forduló

35 perce

Forduló válogatottja: ők kerültek be a legjobb tizenegy közé!

Címkék#megyei II. osztály#forduló válogatottja#megyei II. osztályú focibajnokság

Így állt össze a Tolna Vármegyei II. osztályban a tizedik forduló válogatottja.

Teol.hu

A Faddi SE volt a vármegyei II. osztály 10. fordulójának nagy nyertese, pedig pályára sem lépett. Aparhanton, Kisdorogon és Pakson is megosztoztak a pontokon a csapatok. Íme a forduló válogatottja!

vármegyei ii. osztály forduló válogatottja
Tolna Vármegyei II. osztály, a 10. forduló válogatottja

Innen került ki a forduló válogatottja

ASE Paks–Mórágyi SE 3–3 (2–2)
Paks, v.: Berengyán (Kovács L., Szabó L.)
Gólszerző: Rogács (4.), Nyúl P. (22.), Nickl Á. (90+3.), illetve Tóth T. (28., 43., 75.)
Jók: Farkas P., Kern B., Nickl E., Nyúl P., illetve Tóth T., Rozgonyi

Kisdorogi FC–Bonyhád-Börzsöny SE 1–1 (0–0)
Kisdorog, v.: Szappanyos (Álló T., Málinger)
Gólszerző: Kadosa (90+3.), illetve Baranyi (60.)
Jók: Radó, Horváth B., Kadosa, illetve Baranyi, Gungl, Bece, Törő M.

Aparhanti SE–Tengelici SE 2–2 (2–1)
Aparhant, v.: Farkas R. (Hauck, Kerekes R.)
Gólszerző: Erdélyi Zs. (6., öngól), Kajtár I. (33.), illetve Erdélyi Zs. (45., 61., az első 11-esből)
Jók: Szabó D., Kajtár I., Kovács M., illetve Erdélyi Zs., Cseh T., Borza

Vármegye II: Aparhanti SE–Tengelici SE

Fotók: Máté Réka

 

 

