Sírjánál emlékeztek meg a fiatalon elhunyt Fricsi Dórára (galéria)

Mindenszentek napján a szekszárdi Alsóvárosi temetőben a Tarr KSC több utánpótlás-játékosa, Harsányi Mária edző, Szabó Noémi szakmai igazgató, a szülők és szurkolók közösen gyújtottak gyertyát az augusztusban tragikus hirtelenséggel elhuny Fricsi Dóra sírjánál.

Fricsi Dóra sírjánál emlékeztek a fiatal sportolóra

A tragédia után a tehetséges kosárlabdázó emlékére tartott gyertyagyújtáson a klub szakmai igazgatója könnyeivel küszködve mondta el, hogy Dóri személyében egy különleges kislány hagyott itt minket, de szorgalmával, kitartásával, önzetlenségével örökre megmarad a szívükben. November 1-jén a vidám, cserfes kislányért égtek mécsesek a sírjánál, amit virágcsokrok, koszorúk és ajándéktárgyak borítottak be.

A Tarr KSC Szekszárd 12 esztendős játékosának szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. Edzője azonnal megkezdte az újraélesztését, majd a mentők helikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították, de négy nappal később jött a szomorú hír: a fiatal kosárlabdázó szervezete feladta a harcot.