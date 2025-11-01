november 1., szombat

Sírjánál emlékeztek meg a fiatalon elhunyt Fricsi Dórára (galéria)

Címkék#Tarr KSC Szekszárd#Fricsi Dóra#Szabó Noémi#Harsányi Mária

Az Alsóvárosi temetőben gyújtottak gyertyát a Tarr KSC Szekszárd korosztályos játékosára, Fricsi Dórára emlékezve.

Teol.hu

Mindenszentek napján a szekszárdi Alsóvárosi temetőben a Tarr KSC több utánpótlás-játékosa, Harsányi Mária edző, Szabó Noémi szakmai igazgató, a szülők és szurkolók közösen gyújtottak gyertyát az augusztusban tragikus hirtelenséggel elhuny Fricsi Dóra sírjánál.

fricsi dóra mindenszentek gyertyagyújtás tarr ksc szekszárd
Fricsi Dóra sírjánál emlékeztek a fiatal sportolóra

A tragédia után a tehetséges kosárlabdázó emlékére tartott gyertyagyújtáson a klub szakmai igazgatója könnyeivel küszködve mondta el, hogy Dóri személyében egy különleges kislány hagyott itt minket, de szorgalmával, kitartásával, önzetlenségével örökre megmarad a szívükben. November 1-jén a vidám, cserfes kislányért égtek mécsesek a sírjánál, amit virágcsokrok, koszorúk és ajándéktárgyak borítottak be.

A Tarr KSC Szekszárd 12 esztendős játékosának szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. Edzője azonnal megkezdte az újraélesztését, majd a mentők helikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították, de négy nappal később jött a szomorú hír: a fiatal kosárlabdázó szervezete feladta a harcot.

Sírjánál emlékeztek a fiatalon elhunyt Fricsi Dórára

