Gyász

1 órája

Vármegyénkben is megfordult az osztrák autópályán elhunyt labdarúgó

Címkék#szentlőrinc se#halálos baleset#gyászszünet

Az osztrák autópályán történt halálos balesetben elhunyt szentlőrinci nevelésű 27 éves labdarúgó Tolna vármegyei csapatok ellen is pályára lépett.

Munkatársunktól

Szörnyű tragédia rázta meg október utolsó hétvégéjén az országot, 25-ére virradó éjjel halálos baleset történt Ausztria A9-es autópályáján. Két baranyai fiatal férfi vesztette életét a karambolban, miután egy 38 éves, Leibnitz járásból származó, ittas sofőr előzés közben összeütközött egy magyar rendszámú autóval, amely a becsapódás után kigyulladt, írja a bama.hu.

gyászszünet halálos baleset osztrák autópálya szentlőrinc
A Szentlőrinc SE gyászszünettel adózott a halálos balesetben elhunyt korábbi játékosa előtt
Fotó: Fábián László / Forrás: Szentlőrinc SE

A portál kiderítette, az egyik áldozat korábban Szentlőrincen élt, és futballozott is a helyi csapatban. A 27 éves áldozat a baranyai klub korosztályos csapatában játszott a Paksi FC, a Bonyhád VLC, a Dombóvár és a Szekszárdi UFC ellen is. Nevelőegyesülete a Békéscsaba elleni hazai NB II-es bajnoki mérkőzése előtt egy perces néma csenddel adózott emléke előtt.

 

