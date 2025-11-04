Vármegyénkben is megfordult az osztrák autópályán elhunyt labdarúgó

Szörnyű tragédia rázta meg október utolsó hétvégéjén az országot, 25-ére virradó éjjel halálos baleset történt Ausztria A9-es autópályáján. Két baranyai fiatal férfi vesztette életét a karambolban, miután egy 38 éves, Leibnitz járásból származó, ittas sofőr előzés közben összeütközött egy magyar rendszámú autóval, amely a becsapódás után kigyulladt, írja a bama.hu.

A Szentlőrinc SE gyászszünettel adózott a halálos balesetben elhunyt korábbi játékosa előtt

Fotó: Fábián László / Forrás: Szentlőrinc SE

A portál kiderítette, az egyik áldozat korábban Szentlőrincen élt, és futballozott is a helyi csapatban. A 27 éves áldozat a baranyai klub korosztályos csapatában játszott a Paksi FC, a Bonyhád VLC, a Dombóvár és a Szekszárdi UFC ellen is. Nevelőegyesülete a Békéscsaba elleni hazai NB II-es bajnoki mérkőzése előtt egy perces néma csenddel adózott emléke előtt.