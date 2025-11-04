A válogatott szakmai stábjának tagja lett az ASE örökös bajnoka

A cseh szövetség honlapja szerint segédjei kiválasztásakor Lubos Barton a tapasztalat és a speciális készségek ideális kombinációjára törekedett, így került szóba az 50 éves Jan Pavlík, aki a csapatmenedzseri pozíció mellett az elemzői feladatokat is ellátja majd a cseh válogatottnál.

Jan Pavlik (balról a második) a cseh férfi kosárlabda-válogatott szakmai stábjának tagja lett

Forrás: cz.basket

„Azt szerettem volna, ha a játékosmegfigyelést és a játékosok közötti kapcsolattartó szerepet látná el. Elsődleges feladata az ellenfél feltérképezése, a videóelemzés és a játékosokkal való együttműködés lesz” – magyarázta Barton.

Jan Pavlik: az U16-tól az Euroliga-győzelemig

A korábbi cseh válogatott dobó-hátvéd játékosként 2004-ben szerződött először az Atomvárosba, a piros-kék csapattal a következő két évben két bajnoki címet és egy Magyar Kupa aranyérmet szerzett. Pályafutása befejezése után a paksi klub U16-os, U18-as és U20-as csapatát irányította, de edzője volt a bonyhádi klubnak is. Az Atomerőmű SE 2020-ban az „örökös bajnok” címmel ismerte el, a klubtól 2023 májusában távozott.

Csehországba való hazatérése után a Brno férficsapatához került, majd a ZVVZ USK Praha női együttesével az előző szezonban Euroliga-győzelmet ünnepelhetett. A most futó szezonban ismét a brnói klub másodedzőjeként tevékenykedik.