Újabb szintlépés

42 perce

A válogatott szakmai stábjának tagja lett az ASE örökös bajnoka

Címkék#Jan Pavlík#Atomerőmű SE#cseh válogatott

A cseh férfi kosárlabda-válogatott újonnan megalakult szakmai stábbal készül a jövőben. Lubos Barton szövetségi kapitány segítője lesz az Atomerőmű SE örökös bajnoka, a cseh-magyar kettős állampolgárságú Jan Pavlík is.

Teol.hu

A cseh szövetség honlapja szerint segédjei kiválasztásakor Lubos Barton a tapasztalat és a speciális készségek ideális kombinációjára törekedett, így került szóba az 50 éves Jan Pavlík, aki a csapatmenedzseri pozíció mellett az elemzői feladatokat is ellátja majd a cseh válogatottnál.

jan pavlik cseh válogatott atomerőmű se
Jan Pavlik (balról a második) a cseh férfi kosárlabda-válogatott szakmai stábjának tagja lett
Forrás: cz.basket

„Azt szerettem volna, ha a játékosmegfigyelést és a játékosok közötti kapcsolattartó szerepet látná el. Elsődleges feladata az ellenfél feltérképezése, a videóelemzés és a játékosokkal való együttműködés lesz”magyarázta Barton.

Jan Pavlik: az U16-tól az Euroliga-győzelemig

A korábbi cseh válogatott dobó-hátvéd játékosként 2004-ben szerződött először az Atomvárosba, a piros-kék csapattal a következő két évben két bajnoki címet és egy Magyar Kupa aranyérmet szerzett. Pályafutása befejezése után a paksi klub U16-os, U18-as és U20-as csapatát irányította, de edzője volt a bonyhádi klubnak is. Az Atomerőmű SE 2020-ban az „örökös bajnok” címmel ismerte el, a klubtól 2023 májusában távozott.

Csehországba való hazatérése után a Brno férficsapatához került, majd a ZVVZ USK Praha női együttesével az előző szezonban Euroliga-győzelmet ünnepelhetett. A most futó szezonban ismét a brnói klub másodedzőjeként tevékenykedik.

 

