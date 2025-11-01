november 1., szombat

Vármegye I-es foci

1 órája

Jókor jött gólokkal a Bátaszék húzta be a rangadót (galériával)

Címkék#Bátaszék SE#megyei I. osztály#megyei I. osztályú bajnokság#Bonyhád VLC

Bonyhádon nyert a lendületbe jövő Bátaszék SE, míg a Nagymányok-Majos otthon szakította meg rossz sorozatát a vármegyei I. osztályú focibajnokságban.

Teol.hu

A fordulót megelőzően a két legjobb formában lévő csapat találkozott Bonyhádon, ahol a hazaiak veretlenségi sorozata öt meccsre rúgott, míg a Bátaszék a legutóbbi két bajnokiját megnyerte a vármegyei I. osztályban. A vendégeknél Deli Dániel az első, Vituska Norbert a második félidő végén talált be, amire csak a ráadásban tudott válaszolni a BVLC, így a völgységiek jó sorozata szakadt meg. A Nagymányok-Majos ötmeccses nyeretlenségi szériájának vetett véget a földváriak ellen. 

bonyhád vlc bátaszék se vármegyei i. osztály
Deli Dániel (kékben) szerezte a bátaszékiek első gólját a Bonyhád elleni vármegyei I. osztályú rangadón
Fotó: Máté Réka

A Kakasd SE–Bölcskei SE mérkőzést vasárnap 13.30 órakor rendezik.

Vármegyei I. osztály, 11. forduló

Bonyhád VLC–Bátaszék SE 1–2 (0–1)
Bonyhád, v.: Czagány (Mihálovics, Zászlósi)
Bonyhád: Schleinig – Niklos, Máté R., Biszak, Szeiler – Sásdi A., Molnár M. (Fazekas N., 85.) – Virág R. (Piczek, 85.), Sásdi B., Farkas M. (Keszler K., 50.) – Pap R. (Selyem O., 85.). Edző: Sárai György
Bátaszék: Péter J. – Fricsi, Csikós, Máté N. (Nagy Zs., 79.), Bajusz K. – Csapó A., Héhn F. (Deli D., 15.), Gábor G., Vituska N. (Balogh B., 89.) – Lizák P. (Bozsolik Á., 89.), Farkas A. (Ruff L., 38.). Edző: Takács Norbert
Gólszerző: Sásdi A. (90+3.), illetve Deli D. (45.), Vituska N. (83.)

Nagymányok-Majos–Dunaföldvári FC 3–2 (2–1)
Nagymányok, v.: Varga G. (Málinger, Lengyel S.)
Nagymányok-Majos: Bakodi – Ikladi, Dávid Z., Friedszám – Hideg R., Kajtár V., Sántha Á., Kató, Antal I. – Götz (Szemán, 83.), Papp O. (Sebestyén J., 50.). Edző: Borbély Sándor
Dunaföldvár: Weixl – Berkes, Virág D., Polgár F., Polgár Sz. (Czigler, 76.), Horváth Balázs – Zadravecz, Horváth Bálint, Kun J., Makó N. – Valaczka (Kovács M., 66.). Edző: Kerekes Béla
Gólszerző: Götz (3., 30.), Dávid Z. (78.), illetve Makó N. (43.), Valaczka (55.)

Vármegye I: Bonyhád VLC–Bátaszék SE

Fotók: Máté Réka

 

