november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+22
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy kihívás

56 perce

Hihetetlen, mit vállalt be a Paksi FC szurkolója – a szakálla sorsa a csapat formáján múlik!

Címkék#Szász Dávid#kihívás#Paksi FC

Bátor vállalást tett az Atomic Strike egyik húzóembere. Szász Dávid megfogadta, addig nem vágatja le szakállát, amíg a Paksi FC öt mérkőzést nem nyer zsinórban.

Berg Sándor

Magyarországon egyedülálló kihívást indított el Szász Dávid, aki megfogadta, addig nem nyúlhatnak arcszőrzetéhez, amíg kedvenc csapata zsinórban öt mérkőzést nem nyer meg. A TikTokra feltöltött videójában elmondta, erre közel két és fél éve volt képes az atomvárosi gárda, vagyis a Paksi FC egyik törzsszurkolója kemény fába vágta a fejszéjét.

szász dávid szakáll kihívás paksi fc tiktok
Szász Dávid szakálla a kihívásának köszönhetően már a múlté
Forrás: Beküldött fotó

– Az ihletet Frank Ilett, a Manchester United szurkolója adta, aki 2024 októberében fogadta meg, hogy addig nem vágatja le a haját, míg kedvencei zsinórban öt mérkőzést nem nyernek. Bízom abban, hogy az én kihívásom nem tart addig, mint az övé, ő ugyanis még mindig növeszti a haját... Én maradtam a szakállnál, ami nagy szó nálam, hiszen majdnem öt éve nem volt csupasz az arcom – fogalmazott portálunknak Szász Dávid, aki november 2-án indította el kihívását. – Már egy kicsit bánom, hogy belekezdtem, mert borotválkozás után a saját kutyám sem ismert fel és megugatott. Bízom ugyanakkor a csapatban, az őszi szezonból még hat bajnoki van hátra, ha nem is ebben az évben, de remélem, tavasszal a borbélyom újra hozzányúlhat a szakállamhoz.

Szakállas kihívások

Szász Dávid elárulta, azért is vállalkozott erre, mert a kihívások éltetik és szeretne egy kis mókát, kacagást csempészni a szürke hétköznapokba. Mindezek mellett szeretné megmozgatni a magyar szurkolói közösséget, ezért is várja a többi NB I-es csapat szurkolóit, hogy ki mit vállal be kedvenceikért. Hozzátette, folyamatosan dokumentálja majd TikTok csatornáján a történéseket, a paksiak minden mérkőzése után új videót tesz ki szakállának állapotáról.

Szász Dávid a Mol Magyar Kupa trófeával
Forrás: Beküldött fotó

A Paksi FC egyébként nincsen jó formában, hétvégén az ETO FC vendégeként játszott 1–1-es döntetlent, ezzel négy forduló óta nyeretlen az élvonalbeli bajnokságban és elveszítette listavezető pozícióját a tabellán. Bognár György második helyen álló csapata szombaton 19.15 órakor a harmadik Kisvárdát fogadja a Fehérvári úton.

Ádám Martin, a paksiak jelenleg sérült csatára is komoly fogadást kötött Szoboszlai Dominikékkel. Az NB I-es gólkirály megfogadta, amennyiben a magyar válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, megszabadul ismertetőjegyétől, a „méteres” szakállától.

@szaszdavid11 NB1-es csapatok szurkolói figyelem! Kihívás a videóban! 😉🔥 #NB1 #FizzLiga #foci #szurkolók #kihívás @Catass_tr0phy @PAKS FM. ♬ eredeti hang - Szász Dávid

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu