Hihetetlen, mit vállalt be a Paksi FC szurkolója – a szakálla sorsa a csapat formáján múlik!

Magyarországon egyedülálló kihívást indított el Szász Dávid, aki megfogadta, addig nem nyúlhatnak arcszőrzetéhez, amíg kedvenc csapata zsinórban öt mérkőzést nem nyer meg. A TikTokra feltöltött videójában elmondta, erre közel két és fél éve volt képes az atomvárosi gárda, vagyis a Paksi FC egyik törzsszurkolója kemény fába vágta a fejszéjét.

Szász Dávid szakálla a kihívásának köszönhetően már a múlté

Forrás: Beküldött fotó

– Az ihletet Frank Ilett, a Manchester United szurkolója adta, aki 2024 októberében fogadta meg, hogy addig nem vágatja le a haját, míg kedvencei zsinórban öt mérkőzést nem nyernek. Bízom abban, hogy az én kihívásom nem tart addig, mint az övé, ő ugyanis még mindig növeszti a haját... Én maradtam a szakállnál, ami nagy szó nálam, hiszen majdnem öt éve nem volt csupasz az arcom – fogalmazott portálunknak Szász Dávid, aki november 2-án indította el kihívását. – Már egy kicsit bánom, hogy belekezdtem, mert borotválkozás után a saját kutyám sem ismert fel és megugatott. Bízom ugyanakkor a csapatban, az őszi szezonból még hat bajnoki van hátra, ha nem is ebben az évben, de remélem, tavasszal a borbélyom újra hozzányúlhat a szakállamhoz.

Szakállas kihívások

Szász Dávid elárulta, azért is vállalkozott erre, mert a kihívások éltetik és szeretne egy kis mókát, kacagást csempészni a szürke hétköznapokba. Mindezek mellett szeretné megmozgatni a magyar szurkolói közösséget, ezért is várja a többi NB I-es csapat szurkolóit, hogy ki mit vállal be kedvenceikért. Hozzátette, folyamatosan dokumentálja majd TikTok csatornáján a történéseket, a paksiak minden mérkőzése után új videót tesz ki szakállának állapotáról.

Szász Dávid a Mol Magyar Kupa trófeával

Forrás: Beküldött fotó

A Paksi FC egyébként nincsen jó formában, hétvégén az ETO FC vendégeként játszott 1–1-es döntetlent, ezzel négy forduló óta nyeretlen az élvonalbeli bajnokságban és elveszítette listavezető pozícióját a tabellán. Bognár György második helyen álló csapata szombaton 19.15 órakor a harmadik Kisvárdát fogadja a Fehérvári úton.

Ádám Martin, a paksiak jelenleg sérült csatára is komoly fogadást kötött Szoboszlai Dominikékkel. Az NB I-es gólkirály megfogadta, amennyiben a magyar válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, megszabadul ismertetőjegyétől, a „méteres” szakállától.