1 órája
Búcsúztatás, gyászszünet és elképesztő hullámvasút a KSC rangadóján (galéria)
A Tarr KSC Szekszárd hazai pályán 75–63-as vereséget szenvedett a Sopron Basket ellen a női NB I-es kosárlabda-bajnokság hetedik fordulójában.
Megható pillanatok vezették fel a szekszárdiak harmadik bajnoki rangadóját. Szabó Noémi szakmai és sportigazgató, valamint Szabó Gergő ügyvezető elnök a helyi kézilabdaklubnál két cikluson keresztül összesen huszonnégy (!) évig dolgozó és nagy sikereket elérő Tabajdi Ferencet búcsúztatta el, a feldobás előtt pedig gyászszünettel emlékeztek meg a jelenlévők a szekszárdi kosárlabdához ezer szállal kötődő egykori szakemberekről, játékosokról és szurkolókról.
A magyar kosárlabda legutóbbi egy évtizedének két meghatározó csapatának összecsapását (a 2016/2017-es idénytől négyszer a bajnoki döntőben, egyszer a bronzcsatában, háromszor a Magyar Kupa fináléjában találkoztak a felek) a Tarr KSC kezdte idegesebben. Két és fél perc alatt négy eladott labdánál tartott Magyar Bianka együttese, míg a címvédő és veretlenül listavezető Sopron ezalatt hét pontot tett fel a táblára. Elsősorban Carolina Rodrigues büntetőivel tartotta a lépést a Szekszárd, de a sok bosszantó és könnyen kiküszöbölhető hiba miatt négy pontnál közelebb a 19. percig nem tudott jönni (34–35).
A KSC kezében volt a vezetés megszerzése, a félidőre mégis hét pontos hátránnyal ment, ami a szünet után gyorsan tizenkettőre, a harmadik negyed közepére pedig tizenhétre hízott. Az ismét csupán hét játékost forgató hazaiak 64–44-nél érték el a gödör alját, majd az utolsó erőtartalékaikat mozgósítva két és fél perccel a vége előtt felére csökkentették hátrányukat, de a tizenkilenc eladott labda és a 11 százalékos triplamutató megbosszulta magát.
Sírjánál emlékeztek meg a fiatalon elhunyt Fricsi Dórára (galéria)
A bajnokságban öt győzelem mellett második vereségét elszenvedő Tarr KSC a válogatott szünet előtti utolsó mérkőzését november 5-én játssza, amely az erdélyi Sepsi-SIC csapatát fogadja azt Európa-kupa csoportkörének ötödik fordulójában.
Női NB I/A, alapszakasz, 7. forduló
Tarr KSC Szekszárd–Sopron Basket 63–75 (15–23, 19–18, 8–19, 21–15)
Szekszárd, 800 néző. V: Praksch, Nagy V., Rózsavölgyi
Szekszárd: RODRIGUES 12, Dombai 18/6, Holcz 9, KARLEN 14, SZÜCS G. 8. Csere: Theodoreán 2, Ovner. Edző: Magyar Bianka
Sopron: MÜHL 10, FRISKOVEC 14/3, Sinka 4/3, WALLACK 9, BROOKS 12/6. Csere: Böröndy 2, Papp K. 10, Sitku 3/3, Jevtovic 6, Laczkó 5/3. Edző: Gáspár Dávid
Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–7. 5. p.: 2–10. 7. p.: 8–12. 11. p.: 19–23. 15. p.: 24–33. 19. p.: 34–35. 21. p.: 36–45. 25. p.: 36–53. 30. p.: 42–60. 34. p.: 47–64. 37. p.: 57–69.
Kipontozódott: Mühl (40. perc)
Női NB I: Tarr KSC Szekszárd–Sopron BasketFotók: Kiss Albert