Búcsúztatás, gyászszünet és elképesztő hullámvasút a KSC rangadóján (galéria)

Megható pillanatok vezették fel a szekszárdiak harmadik bajnoki rangadóját. Szabó Noémi szakmai és sportigazgató, valamint Szabó Gergő ügyvezető elnök a helyi kézilabdaklubnál két cikluson keresztül összesen huszonnégy (!) évig dolgozó és nagy sikereket elérő Tabajdi Ferencet búcsúztatta el, a feldobás előtt pedig gyászszünettel emlékeztek meg a jelenlévők a szekszárdi kosárlabdához ezer szállal kötődő egykori szakemberekről, játékosokról és szurkolókról.

Carolina Rodrigues ezúttal is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a KSC Szekszárdban

Fotó: Kiss Albert

A magyar kosárlabda legutóbbi egy évtizedének két meghatározó csapatának összecsapását (a 2016/2017-es idénytől négyszer a bajnoki döntőben, egyszer a bronzcsatában, háromszor a Magyar Kupa fináléjában találkoztak a felek) a Tarr KSC kezdte idegesebben. Két és fél perc alatt négy eladott labdánál tartott Magyar Bianka együttese, míg a címvédő és veretlenül listavezető Sopron ezalatt hét pontot tett fel a táblára. Elsősorban Carolina Rodrigues büntetőivel tartotta a lépést a Szekszárd, de a sok bosszantó és könnyen kiküszöbölhető hiba miatt négy pontnál közelebb a 19. percig nem tudott jönni (34–35).

A KSC kezében volt a vezetés megszerzése, a félidőre mégis hét pontos hátránnyal ment, ami a szünet után gyorsan tizenkettőre, a harmadik negyed közepére pedig tizenhétre hízott. Az ismét csupán hét játékost forgató hazaiak 64–44-nél érték el a gödör alját, majd az utolsó erőtartalékaikat mozgósítva két és fél perccel a vége előtt felére csökkentették hátrányukat, de a tizenkilenc eladott labda és a 11 százalékos triplamutató megbosszulta magát.