Lesz paksi futballista a válogatott keretében a két utolsó selejtezőn

A Paksi FC futballistája, Osváth Attila is bekerült Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe. A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket.

Változás a legutóbbi kerethez képest, hogy két újonc is bekerült: a Fizz Ligában jelenleg listavezető Debreceni VSC támadója, Bárány Donát, illetve Dunaszerdahely csatára, a pécsi származású Damir Redzic neve is elhangzott a sajtótájékoztatón.

Osváth Attila eddig háromszor kapott lehetőséget a válogatottban. 2025. március 20-án a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozón (1–3) mutatkozott be a válogatottban. Másodszor az Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozón Bolla Bendegúz helyére állt be az 58. percben. Legutóbb pedig az örmények elleni októberi 2–0 alkalmával a 75. percben lépett pályára Bolla Bendegúzt váltva.