november 4., kedd

Károly névnap

15°
+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerethirdetés

1 órája

Lesz paksi futballista a válogatott keretében a két utolsó selejtezőn

Címkék#Osváth Attila#labdarúgás#magyar válogatott

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a keret névsorát.

Teol.hu

A Paksi FC futballistája, Osváth Attila is bekerült Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe. A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket. 

 

Változás a legutóbbi kerethez képest, hogy két újonc is bekerült: a Fizz Ligában jelenleg listavezető Debreceni VSC támadója, Bárány Donát, illetve Dunaszerdahely csatára, a pécsi származású Damir Redzic neve is elhangzott a sajtótájékoztatón.  
Osváth Attila eddig háromszor kapott lehetőséget a válogatottban. 2025. március 20-án a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozón (1–3) mutatkozott be a válogatottban. Másodszor az Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozón Bolla Bendegúz helyére állt be az 58. percben. Legutóbb pedig az örmények elleni októberi 2–0 alkalmával a 75. percben lépett pályára Bolla Bendegúzt váltva.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu