NB III-as foci

34 perce

Ezúttal küzdésből vizsgázott jelesre a dobogó közelébe kerülő Majos (képgalériával)

Nagy küzdelmet hozott a vármegyei rangadó az NB III-as focibajnokságban. A Majosi SE küzdelmes mérkőzésen győzött a Paks II. ellen.

Teol.hu

Érződött a fáradtság a Majosi SE játékán, hiszen egy hét alatt harmadik meccsét játszotta a völgységi gárda. Szerdán ráadásul egy magasabb osztályban szereplő együttes ellen kapott komoly terhelést a házigazda. 

Szép játékot nem, inkább küzdelmet hozott a Majosi SE és a Paks bajnokija
Szép játékot nem, inkább küzdelmet hozott a Majosi SE és a Paks bajnokija
Fotó: Mate Reka foto

Az első félidő elején többet volt a Paksnál a labda, de komoly lehetőség nem adódott kapuk előtt. Gyönyörű támadás végén egy szép góllal szerzett vezetést a vendéglátó, szerencsés fejes góllal egyenlített a Paks. Többet birtokolta a labdát a Duna-parti csapat, de ez nem volt meglepő a tompább hazaiak ellen. 

A Majosi SE két pontra van a dobogótól

A szünet után frissített a Majos, és mást is játszott Varga Balázs edző gárdája. A taktikai húzás bejött, a csereként beálló Keresztes Zalán ismét vezetést szerzett az élmezőnybe igyekvő majosiaknak. Az utolsó tíz percben hősiesen védekezett a házigazda, a vendégek csak Galambos távoli lövésével veszélyeztettek. Játékban ezúttal nem volt „éles” a Majos, de az akarati tényezők átsegítették a csapatot a holtpontokon.  

NB III Délnyugati-csoport, 14. forduló

Planet Home Majosi SE–Paksi FC II. 2–1 (1–1). Majos, v.: Sipos K. (Perák, Berkes). Majos: Vukman– Szabó D. (Kovács L., 60.), Pál M., Sági–Kása (Keresztes, 60.), Hatvani, Husvéth, Fekete M.– Ángyán (Gellér, a szünetben)– Tóth M. (Kajári, 84.), Marosi (Csepregi, 69.). Edző: Varga Balázs
Paks: Simon B.– Köllő, Szekszárdi M., Éger Zs.– Jáksó (Perczel, 66.), Nyári, Májik,  Verbulecz (Palóka, a szünetben), Tóth K. (Marosi, 76.)– Galambos, Pető M. Edző: Kindl István 
Gólszerzők: Tóth M. (24.), Keresztes (76.), illetve Szekszárdi M. (32.).

Majosi SE–Paksi FC II. bajnoki mérkőzés

Fotók: Máté Réka

 

 

 

