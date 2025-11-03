1 órája
Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban
A vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában a vendégcsapatok örülhettek. A Bátaszék győzni tudott Bonyhádon, az éllovas Bölcske pedig a Kakasd vendégeként aratott 2–0-s győzelmet. Az egyetlen hazai sikert a Nagymányos-Majos szállította, miután 3–2-re diadalmaskodott a Dunaföldvár ellen.
Innen került ki a forduló válogatottja
Kakasd SE–Bölcskei SE 0–2 (0–1)
Kakasd, v.: Albert G. (Pór, Ormai)
Gólszerzők: Szauer (4.), Hanol M. (90+3.). Jók: Mayer, Siklósi, Werb, illetve Szauer, Hanol M., Binder, Kovács E., Heisler.
Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban
Bonyhád VLC–Bátaszék SE 1–2 (0–1)
Bonyhád, v.: Czagány (Mihálovics, Zászlósi)
Gólszerző: Sásdi A. (90+3.), illetve Deli D. (45.), Vituska N. (83.). Jók: Sásdi A., illetve az egész vendégcsapat dicsérhető.
Nagymányok-Majos–Dunaföldvári FC 3–2 (2–1)
Nagymányok, v.: Varga G. (Málinger, Lengyel S.)
Gólszerző: Götz (3., 30.), Dávid Z. (78.), illetve Makó N. (43.), Valaczka (55.). Jók: Kajtár V., Antal I., Götz, illetve Makó N., Weixl, Polgár, Horváth B.
Vármegye I: Bonyhád VLC–Bátaszék SEFotók: Máté Réka