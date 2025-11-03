Ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégi fordulóban

A vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában a vendégcsapatok örülhettek. A Bátaszék győzni tudott Bonyhádon, az éllovas Bölcske pedig a Kakasd vendégeként aratott 2–0-s győzelmet. Az egyetlen hazai sikert a Nagymányos-Majos szállította, miután 3–2-re diadalmaskodott a Dunaföldvár ellen.

Innen került ki a forduló válogatottja

Kakasd SE–Bölcskei SE 0–2 (0–1)

Kakasd, v.: Albert G. (Pór, Ormai)

Gólszerzők: Szauer (4.), Hanol M. (90+3.). Jók: Mayer, Siklósi, Werb, illetve Szauer, Hanol M., Binder, Kovács E., Heisler.