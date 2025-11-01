Győri pontszerzésével ismét a tabella élére került a Paks

Az első fordulóban szenzációs meccset vívott egymás ellen (3–3) a Paksi FC és az ETO, s az NB I-ben mutatott játék alapján a szombat délutáni bajnoki is rangadó volt.

A Paksi FC és Osváth Attila állta a győri rohamokat

Fotó: Molnár Gyula

Jó iramban, de sok hibával, pontatlansággal kezdődött a találkozó. A Paks agresszívan letámadta ellenfelét, amely csak bő tíz perc után szabadult fel a nyomás alól. A folytatásban aztán fokozatosan átvette az irányítást a hazai csapat, többször is odaért a kapu elé, igazán veszélyes helyzet azonban a félidő derekáig egyik oldalon sem alakult ki. Ekkor egy gyors győri támadás után Bánáti és Stefulj érkezett egy baloldali beadásra, de egymást zavarták az ötösön belül, így a nagy lehetőségből végül kirúgás lett. Néhány perc múlva Petrásnak is védenie kellett, Horváth Kevin 17 méteres, életerős lövését hatástalanította.

A játékrész utolsó harmadában többnyire a mezőnyjáték és a küzdelem jellemezte a mérkőzést, majd egy veszélyes hazai helyzet után vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

A Paksi FC a Magyar Kupában a Diósgyőrrel találkozik majd februárban

A szünet után nem sokat változott a találkozó képe, sok volt az eladott labda, a szabálytalanság, a játékmegszakítás, kevés az izgalom. A 60. perc után két VAR-vizsgálat miatt percekig állt a játék, a második ellenőrzés pedig jelentős változást hozott az összecsapásba, a játékvezető ugyanis kiállította Lenzsér Bencét, mert úgy ítélte meg, hogy felrúgta a gólhelyzetben kilépő Schönt. Az emberelőnybe került Győr mindjárt kidolgozott egy veszélyes helyzetet, amelyet Kovácsik bravúrral védett, de a folytatásban nem tudta érvényesíteni a létszámfölényét.