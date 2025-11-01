1 órája
Győri pontszerzésével ismét a tabella élére került a Paks
A labdarúgó Fizz Liga 12. körének szombat délutáni mérkőzésén nem született gól. A forduló előtt éllovas Paksi FC sokáig emberhátrányban volt, de így is döntetlent játszott a Győr otthonában, ezzel ismét az első helyre ugrott a tabellán.
Az első fordulóban szenzációs meccset vívott egymás ellen (3–3) a Paksi FC és az ETO, s az NB I-ben mutatott játék alapján a szombat délutáni bajnoki is rangadó volt.
Jó iramban, de sok hibával, pontatlansággal kezdődött a találkozó. A Paks agresszívan letámadta ellenfelét, amely csak bő tíz perc után szabadult fel a nyomás alól. A folytatásban aztán fokozatosan átvette az irányítást a hazai csapat, többször is odaért a kapu elé, igazán veszélyes helyzet azonban a félidő derekáig egyik oldalon sem alakult ki. Ekkor egy gyors győri támadás után Bánáti és Stefulj érkezett egy baloldali beadásra, de egymást zavarták az ötösön belül, így a nagy lehetőségből végül kirúgás lett. Néhány perc múlva Petrásnak is védenie kellett, Horváth Kevin 17 méteres, életerős lövését hatástalanította.
A játékrész utolsó harmadában többnyire a mezőnyjáték és a küzdelem jellemezte a mérkőzést, majd egy veszélyes hazai helyzet után vonulhattak az öltözőbe a csapatok.
A szünet után nem sokat változott a találkozó képe, sok volt az eladott labda, a szabálytalanság, a játékmegszakítás, kevés az izgalom. A 60. perc után két VAR-vizsgálat miatt percekig állt a játék, a második ellenőrzés pedig jelentős változást hozott az összecsapásba, a játékvezető ugyanis kiállította Lenzsér Bencét, mert úgy ítélte meg, hogy felrúgta a gólhelyzetben kilépő Schönt. Az emberelőnybe került Győr mindjárt kidolgozott egy veszélyes helyzetet, amelyet Kovácsik bravúrral védett, de a folytatásban nem tudta érvényesíteni a létszámfölényét.
A Paks többnyire jól védekezett, ha nem, akkor a szerencse segítette és még a támadásra is maradt ereje. Az utolsó percekben „egykapuzott" a házigazda, de nem sikerült gólt szereznie, így maradt a döntetlen.
A vendégcsapat a Kisvárdától vette vissza az első helyet, amely pénteken került az élre. A tolnai együttes – amely legutóbb 2014-ben tudott győzni Győrben – ezzel együtt négy forduló óta nyeretlen.
Fizz Liga, 12. forduló
ETO FC–Paksi FC 0–0
Győr, ETO Stadion, 5099 néző, v.: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Becséri Gergely)
Győr: Petrás – Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Anton, Vitális – Bánáti (Huszár, 78.), Bumba (Piscsur, 90.), Schön (Njie, 78.) – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
Paks: Kovácsik – Lenzsér, Kinyik, Vécsei – Osváth, Windecker, Gyurkits (Szekszárdi, 83.), Papp K., Zeke (Balogh B., 94.) – Horváth K. (Pető M., 83.), Hahn (Tóth B., 74.). Vezetőedző: Bognár György
Kiállítva: Lenzsér (67., Paks)
Sárga lap: Benbuali (21.), Schön (26.), Bánáti (30.), Bumba (74.), illetve Papp K. (44.), Windecker (74.)