A számok is azt mutatják: a Paksi FC nem véletlenül vezeti az NB I-et

Az idény harmadánál járva, amikor minden csapaton egyszer már találkozott a többiekkel – két elhalasztott mérkőzést leszámítva –, a Paksi FC áll a Fizz Liga élén. A 11. fordulóban ugyan megszakadt a veretlenségi sorozat, de a mutatók alapján nem kérdés: az atomvárosiak pozíciója nem véletlen. Sőt, míg a másik két dobogós gárda inkább felülteljesítőként tűnik ki, addig a Tolna vármegyeiek mögött stabil, reprodukálható játékalapok állnak.

Nem véletlenül vezeti a Fizz Ligát a Paksi FC

Fotó: Makovics Kornél

Nem a labdabirtoklásban rejlik az erő

Ahogy azt már egy ideje megszokhatta a helyi közeg, Bognár György csapata nem az állandó labdabirtoklásra épít. Sokan azt gondolják, hogy az a jó csapat, amelyiknél többet van a labda, a Paks példája viszont épp az ellenkezőjét mutatja. A meccseken a játékidőnek alig felében (49,37 százalék) birtokolja a labdát – ezzel csupán a hatodik helyen áll ebben a mutatóban. Mégis a Tolna vármegyeiek irányítják a mérkőzéseket.

Ennek oka, hogy amikor náluk van a labda, akkor az ellenfél térfelén használják. A 61,19 százalékos Field Tilt érték azt mutatja, hogy a játék idejének nagyobb része az ellenfél térfelén zajlik, vagyis a Paks a támadóharmadban tölti az idejét, nem hátul passzolgat. Ez olyan, mintha egy csapat kevesebbet beszélne, de amikor megszólal, mindig a lényegnél lenne: nem fecsérelnek időt hátsó passzolgatásra, hanem a támadóharmadban töltik az idejüket.

A statisztikák pedig ezt maximálisan alátámasztják:

a harmadik legtöbb passz az ellenfél harmadában,

a legtöbb átadás a tizenhatoson belülre,

a legtöbb érintés a tizenhatoson belül,

a legtöbb beadás – magasan a mezőny fölött,

a legtöbb szöglet,

a legtöbb lövési kísérlet,

a legtöbb kaput eltaláló próbálkozás,

és a legmagasabb várható gólérték (xG) – akcióból és rögzített szituációk után egyaránt

mind-mind a Paks nevéhez fűződik.

Ez nemcsak a kreatív támadójátékot, hanem az állandó jelenlétet is jelzi az ellenfelek védőharmadában. A rendszer hatékonyságát mutatja, hogy a támadások szervezetten, kiszámítható minták szerint épülnek, mégis megőrzik a Bognár-féle szabadságot. A végeredmény pedig idén is látható a lőtt gólok számában, hiszen 11 mérkőzésen 26 alkalommal volt eredményes a paksi csapat, ami a legtöbb találat pillanatnyilag az NB I-ben.