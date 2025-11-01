november 1., szombat

Elemzés

1 órája

A számok is azt mutatják: a Paksi FC nem véletlenül vezeti az NB I-et

Címkék#elemzés#NB I#Paksi FC

Bár a 11. fordulóban megszakadt a veretlenségi sorozata, a Paksi FC továbbra is vezeti a magyar bajnokságot. Nem szerencséből, és nem is a szezoneleji csúcsforma miatt: Bognár György csapata játékrendszerével, szervezettségével és támadóerejével érdemelte ki a listavezető szerepet.

Ellenbruch Zsolt

Az idény harmadánál járva, amikor minden csapaton egyszer már találkozott a többiekkel – két elhalasztott mérkőzést leszámítva –, a Paksi FC áll a Fizz Liga élén. A 11. fordulóban ugyan megszakadt a veretlenségi sorozat, de a mutatók alapján nem kérdés: az atomvárosiak pozíciója nem véletlen. Sőt, míg a másik két dobogós gárda inkább felülteljesítőként tűnik ki, addig a Tolna vármegyeiek mögött stabil, reprodukálható játékalapok állnak.

paksi fc fizz liga
Nem véletlenül vezeti a Fizz Ligát a Paksi FC
Fotó: Makovics Kornél

Nem a labdabirtoklásban rejlik az erő

Ahogy azt már egy ideje megszokhatta a helyi közeg, Bognár György csapata nem az állandó labdabirtoklásra épít. Sokan azt gondolják, hogy az a jó csapat, amelyiknél többet van a labda, a Paks példája viszont épp az ellenkezőjét mutatja. A meccseken a játékidőnek alig felében (49,37 százalék) birtokolja a labdát – ezzel csupán a hatodik helyen áll ebben a mutatóban. Mégis a Tolna vármegyeiek irányítják a mérkőzéseket.

Ennek oka, hogy amikor náluk van a labda, akkor az ellenfél térfelén használják. A 61,19 százalékos Field Tilt érték azt mutatja, hogy a játék idejének nagyobb része az ellenfél térfelén zajlik, vagyis a Paks a támadóharmadban tölti az idejét, nem hátul passzolgat. Ez olyan, mintha egy csapat kevesebbet beszélne, de amikor megszólal, mindig a lényegnél lenne: nem fecsérelnek időt hátsó passzolgatásra, hanem a támadóharmadban töltik az idejüket.

A statisztikák pedig ezt maximálisan alátámasztják:

  • a harmadik legtöbb passz az ellenfél harmadában,
  • a legtöbb átadás a tizenhatoson belülre,
  • a legtöbb érintés a tizenhatoson belül,
  • a legtöbb beadás – magasan a mezőny fölött,
  • a legtöbb szöglet,
  • a legtöbb lövési kísérlet,
  • a legtöbb kaput eltaláló próbálkozás,
  • és a legmagasabb várható gólérték (xG) – akcióból és rögzített szituációk után egyaránt

mind-mind a Paks nevéhez fűződik.

Ez nemcsak a kreatív támadójátékot, hanem az állandó jelenlétet is jelzi az ellenfelek védőharmadában. A rendszer hatékonyságát mutatja, hogy a támadások szervezetten, kiszámítható minták szerint épülnek, mégis megőrzik a Bognár-féle szabadságot. A végeredmény pedig idén is látható a lőtt gólok számában, hiszen 11 mérkőzésen 26 alkalommal volt eredményes a paksi csapat, ami a legtöbb találat pillanatnyilag az NB I-ben.

Van gyenge pontja a Paksi FC-nek is

A labda nélküli játékban szintén magas szintet képvisel – a paksiaké a második legalacsonyabb PPDA-mutató és a legtöbb magasan megszerzett labda is. A PPDA nevű mutató azt méri, hogy egy csapat hány passzt enged meg az ellenfélnek, mielőtt megpróbálja visszaszerezni a labdát. Ha ez az érték alacsony, az azt jelenti, hogy a csapat hamar, már az ellenfél térfelén megkezdi a letámadást, vagyis nem hagy időt az ellenfélnek kényelmesen passzolgatni. A Paks ebben a második legjobb az egész mezőnyben, ami jól mutatja, mennyire aktív a csapat labda nélkül is. Ráadásul a legtöbb magasan megszerzett labda is a tolnaiaké, tehát nemcsak próbálják, hanem ténylegesen el is veszik a labdát az ellenféltől, még mielőtt kihoznák azt a saját harmadukból.

A gondok inkább az átmenetek során jönnek elő: amikor az ellenfél gyorsan vezet kontrát, a Paks védelme sokszor nyitott marad. Az ellenfél térfelén történő labdabirtoklásnak ez az egyik veszélye, mert egy labdaszerzés után a paksi védelemnek hatalmas területet kellene levédekeznie az ellenfél támadóival szemben. Egy-egy hosszú indítással versenyfutásra lehet kényszeríteni az atomvárosiak nem kifejezetten sebes bekkjeit, ami több alkalommal is nehéz helyzetet szült már ebben a szezonban. Pedig kevés a kapuhoz közeli labdaeladás, és a pontrúgások elleni védekezés sem rossz. Nem is enged sok lövést a Paks és azok sem kifejezetten jó minőségűek – mégis, a bekapott gólok száma a mezőny élcsapataihoz képest magas.

Összegzés

A szezon harmadánál tehát a Paks nem a szerencsének vagy a váratlan formának köszönheti vezető helyét. Az atomvárosi csapat játéka kiegyensúlyozott, szervezett, és a magyar mezőnyben egyedülállóan intenzív. Ha sikerül csökkenteni az átmenetekből kapott gólokat, Bognár György együttese valóban bajnokesélyesként tekinthet a folytatásra, bár inkább úgy kellene ezzel számolni, hogy idén is reális esélye lesz a dobogón végezni a paksiaknak.

 

