Magas színvonal és másfél évtized után Pálfa-siker a rangadón (galéria)

A két csapat legutóbb tavaly áprilisban találkozott, akkor a harmadosztály Kelet csoportban Böde Dániel csapata 3–0-ra nyert hazai pályán. Annak az idénynek a végén a Madocsa bajnok lett, a Pálfa bronzérmet szerzett, most a vendéglátó hibátlan mérleggel fogadta a Duna-parti egyletet.

Rezicska Csaba védései is kellettek, hogy a Pálfa tizenöt év után legyőzze a Madocsa csapatát

Fotó: Molnár Gyula

A színvonalas, jó iramú mérkőzésen két jó csapat találta szembe magát egymással, ahol a Madocsa még null-nullás állásnál kapufát lőtt, Rezicska Csaba pedig egy támadáson belül két bravúrt is bemutatott. A környező településekről (Simontornya, Cece, Vajta, Nagydorog, Tolnanémedi) is érkező szurkolók végül három szép gólt láthattak, ami után a Pálfa megőrizte százszázalékos mérlegét és 2010 márciusa után győzte le ismét a madocsaiakat.

Vármegyei III. osztály, Észak, 9. forduló

Pálfai SE–Madocsa SE 2–1 (0–0)

Pálfa, 250 néző. V.: Mihálovics (Weitner, Horváth T.)

Pálfa: Rezicska Cs. – Szalai R. (Markó, 90+2.), Orsós Gy., Szabó D., Rezicska R., Klazer, Végh M., Pordán, Szabó V., Orsós D. (Szabó Z.., 85.), Tóth Zs. Játékos-edző: Tóth Zsolt

Madocsa: Cseri – Varga T., Böde I. (Varga L., 75.), Vörös F., Ádám D., Szlucska, Bognár D., Piszár, Vörös G. (Gondos, 75.), Hahn J., Váli (Madár K., 82.). Edző: Böde Dániel

Gólszerző: Szabó D. (79.), Rezicska R. (90+1.), illetve Varga L. (90+3.)

Jók: Pordán Tamás és Klazer Balázs vezérletével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Hahn J., Vörös F., Váli, Szlucska, Böde I.