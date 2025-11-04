Sötétvölgyben is késhegyre menő csatát vívtak a kiváló magyar futók (galériával)

A Twickel Szőlőbirtok mezeifutó-versenysorozat folytatásaként a felnőtt női és férfi igazolt futók ezúttal Sötétvölgyben a Gergely Zoltán Emlékverseny futamain mérhették le, hogy az idénynyitó nemesvámosi verseny után, a gödöllői országos bajnokság előtt milyen a formájuk. (Az MG Produkt jóvoltából a győzteseknek pénzdíjat is osztottak.)

Sötétvölgyben a 44 évesen elhunyt atlétára emlékeztek mezei futóversennyel

Fotó: Makovics Kornél

A férfiaknál Palkovits István egyértelműsítette, hogy jó úton halad, hiszen a Vesz-Mont Group Kupa után a Sötétvölgyben lebonyolított viadalt is behúzta, a sokadik nagy csatáját lemeccselve Szögi István Dániellel (MTK). Nem volt nagy különbség kettőjük között, a 7500 méteres táv végén mindössze nyolc másodperc. Az SVSE kiválóságának győztes ideje 22:26 perc lett, a harmadik helyet több mint egy perccel lemaradva a nemesvámosi második Lesták Ármin (GEAC) szerezte meg.

A hölgyeknél nem indult az első forduló győztese, Zatykó Luca (Vasas), rajthoz állt viszont az egy héttel korábban Frankfurtban még maratonit futó Vindics-Tóth Lili Anna. A dombóvári születésű versenyző simán maga mögé utasította a mezőnyt, 22 másodperccel verte klubtársát, a szintén honvédos Urbán Zitát, a mezei futás 2022-es és 2023-as női országos bajnokát. Harmadikként újabb 40 másodperc elteltével Szabó Ágota (GEAC) érkezett a célba. A 6000 méteres táv meg se kottyant az immár második legjobb maratonistánknak, a győztes idő 20:18 perc lett.

A sötétvölgyi verseny a 44 éves korában elhunyt atlétának állított méltó emléket

Izgalmas volt a 20 éven aluliak futama: a felnőttekhez hasonlóan ők is hét és fél kilométert tettek meg, és az előzetesen esélyesnek tartott kvintett osztozott az első öt helyen Szabó Benjamin, Kalász Bertold, Szirbek Albert, Végh Zsombor, Gyányi Zsombor sorrendben. Utóbbi két sportoló a Szekszárdi Sportközpont Nkft. futója. A szekszárdi klub egy első és egy harmadik helyet is szerzett a megméretésen. Acsádi Bence az U18-as korosztályban nagy fölénnyel győzött, Beke Míra az U14-esek versenyében harmadik helyen végzett. Ugyancsak bronzérmes lett az amatőr férfiak futásában a bonyhádi Noé Attila.