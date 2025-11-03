Miközben a tulaj ellen nyomoz a hatóság, Szalai Attila stabil pontja a Kasimpasának (videó)

Külsőségekkel tarkított szezont fut eddig a Kasimpasa együttese, amely a török élvonal alsóházában szerepel. A klub háza táján az utóbbi hetekben, a pályán jelentkező gondokat tetézve, több nem sportszakmai probléma is felmerült. Az isztambuli együttest 2011 óta birtokló Turgay Ciner ellen a török hatóságok adócsalás, szervezett bűnözés és pénzmosás gyanújával indítottak nyomozást. Az ügy súlyát jelzi, hogy a cégeket – és ezzel együtt a Kasimpasa futballklubot is – a török állami Betétbiztosítási Alap (TMSF) vette ideiglenes vagyonkezelés alá.

Szalai Attila karján az legutóbbi mérkőzéseken már a csapatkapitányi szalag is ott van

Forrás: AFP

Ebben a turbulens környezetben különösen figyelemre méltó Szalai Attila szerepe: a magyar válogatott védő immár második mérkőzésén viselhette a csapatkapitányi karszalagot. Miközben a klub jövője jogi és gazdasági kérdőjelekkel terhelt, a 27 éves válogatott védő a pályán stabilitást, vezéregyéniséget és példamutató hozzáállást képvisel. Ez elsősorban a védekezésben mutatkozik meg: bár az isztambuliak továbbra sem ússzák meg kapott gól nélkül, az előző évekhez képest a fejlődés szemmel látható.

Szalai Attila a csapat stabil pontja

Ennek egyik letéteményese a tengelici kötődésű játékos, aki ugyan olykor hibázik, de összességében az élen jár a hátsó alakzat teljesítményében. A szélsővédők támadó felfogása miatt a belső védők gyakran kerülnek nehéz helyzetbe – ez nem feltétlenül tartozik a magyar játékos legnagyobb erősségei közé. Cserébe viszont a támadásokból is aktívan kiveszi a részét – márpedig ezen a fronton idén komoly visszaesést produkál a csapat.

A nagymamája révén tengelici kötődésű bekk ligaelit a támadóharmadba juttatott labdák számában, és a kisebb sérüléséből visszatérve ismét meccsről meccsre akad egy-két olyan indítása, amelyből azonnal veszélyes helyzet alakul ki. Ezt példázza a hétvégi fordulóban adott gólpassza is, amely remekül mutatja be a helyzetfelismerés és a kivitelezés harmóniáját: közel ötvenméteres indítása egyszerre volt precíz és tökéletesen ütemezett. Persze a gólszerző érdeme sem elhanyagolható – de ilyen labda nélkül a beindulása aligha ért volna sokat.