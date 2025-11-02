november 2., vasárnap

Negyed évszázad Szekszárdon

2 órája

Elbúcsúztatták a legendává váló szakembert (fotókkal)

Címkék#Tabajdi Ferenc#Ferropatent-Lazúr SE#Szekszárdi Fekete Gólyák KC#KSC Szekszárd

Huszonnégy évet töltött el a szekszárdi kézilabdában Tabajdi Ferenc, akitől a Tarr KSC Szekszárd–Sopron Basket mérkőzés előtt búcsúzott el a kék-fehér klub.

Teol.hu

Tabajdi Ferenc Kiskunhalasról érkezett Szekszárdra 1996-ban, az akkor Ferropatent-Lazúr SE néven szereplő kézilabdacsapathoz és rögtön az első év után az NB I-be juttatta együttesét. A 2007-es évtől következett egy rövid, de ugyancsak nagyon sikeres pécsi és mohácsi kitérő, ahonnan 2012-ben tért vissza Szekszárdra. Az első szezonban egy második hellyel mutatkozott be az NB I/B-ben, amit a következő idényben sikerült felülmúlnia egy veretlenül végigvitt bajnoki címmel. A következő két szezonban egy-egy ezüst és aranyéremmel bővítette saját és a klub éremkollekcióját.

tabajdi ferenc kézilabda szekszárd tarr ksc szekszárd
Tabajdi Ferencet Szabó Gergő ügyvezető elnök és Szabó Noémi szakmai és sportigazgató ajándékozta meg 
Fotó: Kiss Albert

Feri az edzői pályafutása alatt számos szép sikert ért el utánpótlás-csapataival is: az ifjúsági és serdülő korosztállyal több érmet szerzett, utóbbival bajnok is volt. Ezt követően, 2021-től az egyesület menedzselésében és az edzőkkel való kapcsolattartásban vállalt szerepet, idén januártól párhuzamosan a pécsi kézilabda női szakág vezetőjeként is dolgozott, a szezon végén pedig hivatalosan is elköszönt a szekszárdi klubtól.

Tabajdi Ferenc és a kosárlabda

A Tarr KSC Szekszárd Sopron elleni bajnoki mérkőzés előtt tartott búcsúztatón elhangozott, a KSC vezetői, edzői és Tabajdi Ferenc között a kapcsolat az általa itt eltöltött huszonnégy évben olykor heves volt, máskor baráti, de sosem volt érzelemmentes. Előfordultak összetűzések, viták, karzaton történő parázs veszekedések is, de a végén az egymás iránti tisztelet és megbecsülés mindig erősebbnek bizonyult, és nyugvópontra kerültek a megoldhatatlannak tűnő problémák is, hiszen mindkét fél tudta, ugyanazért dolgozunk hittel, fanatizmussal: saját sportágunk és csapataink sikereiért!

Női NB I: Tarr KSC Szekszárd–Sopron Basket

Fotók: Kiss Albert

 

 

