A továbbjutás szempontjából fontos találkozó vár a KSC Szekszárdra

A belga Kangoeroes Basket Mechelen és az olasz GEAS Sesto San Giovanni rangadója mellett elsikkad az Európa-kupa 5. fordulójában a Tarr KSC Szekszárd és az ACS Sepsi-SIC mérkőzése.

Magyar Bianka, a Tarr KSC Szekszárd vezetőedzője a Sopron elleni bajnokin ad instrukciót játékosainak

Fotó: Kiss Albert

A negyedik fordulóban a szekszárdiak Milánóban hagyták el vesztesen a pályát, míg a Sepsi hazai pályán szoros meccset játszott a belgákkal, végül 82–79-re győzött a csoportot négy győzelemmel vezető Mechelen. A Kangoeroes uralta a meccset, 56 pontjukat a palánk alatt szerezték. A lepattanócsatát is a vendégek nyerték 64–42-re. A vesztes együttesben a kanadai center, Emily Potter dupla-duplát szerzett 23 ponttal és 10 lepattanóval, míg az amerikai hátvéd, Domonque Davis pedig 17 ponttal és 8 lepattanóval segítette alakulatát.

A Tarr KSC Szekszárdnak jókor jön a válogatott szünet

A szerdán 18 órakor kezdődő találkozó ismét rávilágíthat a szekszárdiak egyik neuralgikus pontjára: centerek nélkül lehet kosárlabdázni, de hosszú távon nem kifizetődő. A szűk merítési lehetőség lehet Magyar Bianka edző másik fő problémája, hat emberrel nem lehet folyamatosan eredményesen szerepelni. Többen túl vannak hajtva, a meccsek végén már csak a szívük hajtja előre a játékosokat. Fáradt csapattal a román bajnok Sepsi elleni összecsapás sem ígérkezik sétagaloppnak, hisz' a vendégek keretében három magyar játékos – kettő korábban játszott Szekszárdon – szerepel, akik minden bizonnyal meg akarják mutatni, hogy nem lehet őket egy kézlegyintéssel leírni.

Az Európa-kupa ligaszakaszának statisztikái azt árulják el, hogy Liza Karlen stabil dupla-duplát hozott minden meccsen: átlagban 17.5 pont és 10.3 lepattanó került a neve mellé. A pontok tekintetében még Dombai Réka (19) és Carolina Rodrigues (15) ér fel az amerikai játékos szintjére.

A KSC a Sepsi elleni mérkőzéssel zárja a válogatott szünet előtti erőltetett menetét. A hazai pontvadászatban a szeptemberi rajt óta hét hét fordulót teljesítettek a csapatok. A KSC öt győzelemmel és két vereséggel várja a november 21-i folytatást.