Nyolc meccs, nulla győzelem – meddig tart a bizalom Szekszárdon?
A Szekszárd FC a szezon első harmadában még nem tudott mérkőzést nyerni az élvonalban. Az újdonságokat hozó, de reménykeltő nyár után a pályán egyelőre semmi sem működik úgy, ahogy tervezték. A kérdés most már az, hogy a hit meddig elég az eredmények helyett.
Nem épp az elképzeléseknek megfelelően alakult a Simple Női Liga NB I 2025–2026-os szezonjának első szakasza a Szekszárd FC számára. Nyolc forduló után mindössze két pont szerepel a csapat neve mellett – ennél gyengébben csak az élvonalba kerülés utáni első idényben rajtolt a vármegyeszékhely együttese, amikor egy pontot tudott összeszorgoskodni. Akkor az osztályváltás, most a tulajdonosváltás és a keret jelentős átalakulása okozza a legtöbb problémát Vágó Attila és csapata számára.
Van edzőkérdés?
A futballban sok mindenről lehet beszélni – stílusról, identitásról, kultúráról –, de a végén mindig ugyanarra az egyszerű kérdésre fut ki minden: győzött-e a csapat vagy sem? Az edző lehet vizionárius vagy pragmatikus, fiatal vagy rutinos, de ha nincs eredmény, minden magyarázat elvész a vereségek zajában. Márpedig Szekszárdon győzelem eddig nem született, ez pedig szükségszerűen megkérdőjelezi a frissen kinevezett Vágó Attila helyzetét.
A korábbi szövetségi kapitány érkezések már sokan feltették a kérdést, miért pont rá esett a klubvezetés választása? Az új tulajdonos, Kószó Ádám később egy interjúban elárulta, hogy a döntés mögött inkább érzelmi, mint szakmai megfontolás állt: „Őszintén: még nem tudtam biztosan, hogy kit szeretnék kinevezni. Aztán felhívtam Vágó Fannit, és megkérdeztem: »Figyelj Fanni, milyen edző az apukád?« Mire ő: »Nagyon jó.« Na, mondom, nekem ennyi elég is.”
Egy, a sport világában kevésbé jártas tulajdonos esetében ez a döntési logika érthető, hiszen meg volt a korábbi közös kapocs kettejük közt, de igencsak kockázatos. A felkészülés során voltak biztató jelek, amelyek alapján úgy tűnt, az elmúlt évek küzdelmes, utolsó pillanatban kiharcolt bennmaradásai után akár előrelépés is jöhet. Nyolc forduló után azonban kijelenthető: nem jött. Bármennyire is szeretnék a helyi szurkolók, hogy ezúttal ne kelljen az utolsó pillanatig izgulni, egyelőre ez akkor tűnik reálisnak, ha a kiesés ténye addigra már biztossá válik.
Mentális kérdések, korán bekapott gólok
A Szekszárd FC játéka ritkán tartalmaz olyan tervszerű elemeket, amelyek alapján egyértelmű koncepciót lehetne felfedezni. A támadások nehezen bontakoznak ki, a góllövéssel látványosan hadilábon áll a csapat, a védekezésben pedig hétről hétre visszatérő hibák láthatók – és ez mindenre kihat.
Már a második forduló után szóba került Tóth Dorottya asszisztensedző nyilatkozatában, hogy az első bekapott gól mentálisan megtöri az együttest. A nyitófordulóban az MTK ellen a teljes első félidőt, a Pécs ellen valamivel több mint harminc percet bírt ki kapott gól nélkül a csapat. Ezt követően viszont perceken belül jött a második bekapott találat is, eldöntve a mérkőzéseket.
A szezon egyetlen olyan összecsapásán, amikor a Szekszárd került előnybe – a harmadik játéknapon a Viktória FC ellen –, a szünet előtti pillanatokban Filep Zsuzsa góljával vezettek, ám a második félidő elején gyorsan jött az egyenlítés. Hiába szerezték vissza a vezetést a Tolna vármegyeiek, a végjátékban a szombathelyiek pontot mentettek, sőt, a győzelemre is volt esélyük.
Azóta ötből négy alkalommal már az első negyedórában hátrányba került a szekszárdi együttes – ami finoman szólva sem utal kellő koncentráltságra és meccsre hangoltságra. Ezért is különösen pikáns, hogy Vágó Attila szezon eleji, hárommeccses eltiltása idején indultak kevésbé rosszul a csapat találkozói.
Pozitívumot az eddigi utolsó, Honvéd elleni meccsről lehet feljegyezni, mikor a korai kapott gól nem törte meg a szekszárdi lányokat. Nem csak, hogy végig meccsben voltak, de pontot is tudtak menteni a budapesti összecsapás alkalmával.
A rögzített szituációkra való felkészültség az edzésmunka tükre
A huszonhat kapott gól önmagában is súlyos – főleg annak tükrében, hogy a kapusteljesítmény rendszerint a jobbak közt volt emlegethető –, hiszen több mint hármas átlagot jelent mérkőzésenként. Még beszédesebb azonban, hogy ezek közül legalább tíz rögzített helyzetből született – ami mindig intő jel. Ez ugyanis az a játékelem, amelyre a leginkább lehet és kell is készülni. A rögzített szituációk védekezése tanulható, begyakorolható: ismétlésről ismétlésre fejleszthető. Ha mégis rendszeresen ezekből kap gólt egy csapat, az az edzésmunka hiányosságaira mutat.
A Szekszárd esetében ez nem elméleti kérdés: nyolc fordulóból hét mérkőzésen is ilyen szituációból kapitulált, legyen szó beívelésről, gyorsan elvégzett szabadrúgásról vagy egy kipattanóról, amit második hullámban érkező lőtt kapura, vagy ívelt vissza. Ez pedig elkerülhetetlenül felveti a kérdést: milyen szakmai munka folyik jelenleg a csapat háza táján, ha épp az okozza rendszeresen a vesztüket, amire a legkönnyebb felkészülni?
Mindezek ellenére a klubvezetés továbbra is hisz Vágó Attilában. A keretből kiszivárgó információk szerint a játékosok is kitartanak mellette, és a közegben megvan a bizalom, hogy vele érhetnek el áttörést. Hogy ez mennyire reális, arra a következő hetek adhatnak választ.
A válogatott szünet lehetőséget teremt a hibák kijavítására, a miskolci kirándulás pedig ideális terep lehet a bizonyításra: a DVTK kapta eddig a legtöbb gólt a bajnokságban. Ha valahol, akkor ellenük kellene tovább folytatni a javulást – mert most már nemcsak bizalomra, hanem kézzelfogható eredményekre is szüksége van a szekszárdi csapatnak.