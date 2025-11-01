november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jobb rajtban bíztak

1 órája

Nyolc meccs, nulla győzelem – meddig tart a bizalom Szekszárdon?

Címkék#Szekszárdi UFC#Simple Női Liga NB I#Vágó Attila

A Szekszárd FC a szezon első harmadában még nem tudott mérkőzést nyerni az élvonalban. Az újdonságokat hozó, de reménykeltő nyár után a pályán egyelőre semmi sem működik úgy, ahogy tervezték. A kérdés most már az, hogy a hit meddig elég az eredmények helyett.

Ellenbruch Zsolt

Nem épp az elképzeléseknek megfelelően alakult a Simple Női Liga NB I 2025–2026-os szezonjának első szakasza a Szekszárd FC számára. Nyolc forduló után mindössze két pont szerepel a csapat neve mellett – ennél gyengébben csak az élvonalba kerülés utáni első idényben rajtolt a vármegyeszékhely együttese, amikor egy pontot tudott összeszorgoskodni. Akkor az osztályváltás, most a tulajdonosváltás és a keret jelentős átalakulása okozza a legtöbb problémát Vágó Attila és csapata számára.

vágó attila szekszárd fc simple női liga nb i
Vágó Attila irányításával még nem nyert tétmérkőzést a Szekszárd FC
Fotó: Makovics Kornél

Van edzőkérdés?

A futballban sok mindenről lehet beszélni – stílusról, identitásról, kultúráról –, de a végén mindig ugyanarra az egyszerű kérdésre fut ki minden: győzött-e a csapat vagy sem? Az edző lehet vizionárius vagy pragmatikus, fiatal vagy rutinos, de ha nincs eredmény, minden magyarázat elvész a vereségek zajában. Márpedig Szekszárdon győzelem eddig nem született, ez pedig szükségszerűen megkérdőjelezi a frissen kinevezett Vágó Attila helyzetét.

A korábbi szövetségi kapitány érkezések már sokan feltették a kérdést, miért pont rá esett a klubvezetés választása? Az új tulajdonos, Kószó Ádám később egy interjúban elárulta, hogy a döntés mögött inkább érzelmi, mint szakmai megfontolás állt: „Őszintén: még nem tudtam biztosan, hogy kit szeretnék kinevezni. Aztán felhívtam Vágó Fannit, és megkérdeztem: »Figyelj Fanni, milyen edző az apukád?« Mire ő: »Nagyon jó.« Na, mondom, nekem ennyi elég is.”

Egy, a sport világában kevésbé jártas tulajdonos esetében ez a döntési logika érthető, hiszen meg volt a korábbi közös kapocs kettejük közt, de igencsak kockázatos. A felkészülés során voltak biztató jelek, amelyek alapján úgy tűnt, az elmúlt évek küzdelmes, utolsó pillanatban kiharcolt bennmaradásai után akár előrelépés is jöhet. Nyolc forduló után azonban kijelenthető: nem jött. Bármennyire is szeretnék a helyi szurkolók, hogy ezúttal ne kelljen az utolsó pillanatig izgulni, egyelőre ez akkor tűnik reálisnak, ha a kiesés ténye addigra már biztossá válik.

Mentális kérdések, korán bekapott gólok

A Szekszárd FC játéka ritkán tartalmaz olyan tervszerű elemeket, amelyek alapján egyértelmű koncepciót lehetne felfedezni. A támadások nehezen bontakoznak ki, a góllövéssel látványosan hadilábon áll a csapat, a védekezésben pedig hétről hétre visszatérő hibák láthatók – és ez mindenre kihat.

Már a második forduló után szóba került Tóth Dorottya asszisztensedző nyilatkozatában, hogy az első bekapott gól mentálisan megtöri az együttest. A nyitófordulóban az MTK ellen a teljes első félidőt, a Pécs ellen valamivel több mint harminc percet bírt ki kapott gól nélkül a csapat. Ezt követően viszont perceken belül jött a második bekapott találat is, eldöntve a mérkőzéseket.

A szezon egyetlen olyan összecsapásán, amikor a Szekszárd került előnybe – a harmadik játéknapon a Viktória FC ellen –, a szünet előtti pillanatokban Filep Zsuzsa góljával vezettek, ám a második félidő elején gyorsan jött az egyenlítés. Hiába szerezték vissza a vezetést a Tolna vármegyeiek, a végjátékban a szombathelyiek pontot mentettek, sőt, a győzelemre is volt esélyük.

Azóta ötből négy alkalommal már az első negyedórában hátrányba került a szekszárdi együttes – ami finoman szólva sem utal kellő koncentráltságra és meccsre hangoltságra. Ezért is különösen pikáns, hogy Vágó Attila szezon eleji, hárommeccses eltiltása idején indultak kevésbé rosszul a csapat találkozói.

Pozitívumot az eddigi utolsó, Honvéd elleni meccsről lehet feljegyezni, mikor a korai kapott gól nem törte meg a szekszárdi lányokat. Nem csak, hogy végig meccsben voltak, de pontot is tudtak menteni a budapesti összecsapás alkalmával.

A rögzített szituációkra való felkészültség az edzésmunka tükre

A huszonhat kapott gól önmagában is súlyos – főleg annak tükrében, hogy a kapusteljesítmény rendszerint a jobbak közt volt emlegethető –, hiszen több mint hármas átlagot jelent mérkőzésenként. Még beszédesebb azonban, hogy ezek közül legalább tíz rögzített helyzetből született – ami mindig intő jel. Ez ugyanis az a játékelem, amelyre a leginkább lehet és kell is készülni. A rögzített szituációk védekezése tanulható, begyakorolható: ismétlésről ismétlésre fejleszthető. Ha mégis rendszeresen ezekből kap gólt egy csapat, az az edzésmunka hiányosságaira mutat.

A Szekszárd esetében ez nem elméleti kérdés: nyolc fordulóból hét mérkőzésen is ilyen szituációból kapitulált, legyen szó beívelésről, gyorsan elvégzett szabadrúgásról vagy egy kipattanóról, amit második hullámban érkező lőtt kapura, vagy ívelt vissza. Ez pedig elkerülhetetlenül felveti a kérdést: milyen szakmai munka folyik jelenleg a csapat háza táján, ha épp az okozza rendszeresen a vesztüket, amire a legkönnyebb felkészülni?

Mindezek ellenére a klubvezetés továbbra is hisz Vágó Attilában. A keretből kiszivárgó információk szerint a játékosok is kitartanak mellette, és a közegben megvan a bizalom, hogy vele érhetnek el áttörést. Hogy ez mennyire reális, arra a következő hetek adhatnak választ.

A válogatott szünet lehetőséget teremt a hibák kijavítására, a miskolci kirándulás pedig ideális terep lehet a bizonyításra: a DVTK kapta eddig a legtöbb gólt a bajnokságban. Ha valahol, akkor ellenük kellene tovább folytatni a javulást – mert most már nemcsak bizalomra, hanem kézzelfogható eredményekre is szüksége van a szekszárdi csapatnak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu