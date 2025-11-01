Nyolc meccs, nulla győzelem – meddig tart a bizalom Szekszárdon?

Nem épp az elképzeléseknek megfelelően alakult a Simple Női Liga NB I 2025–2026-os szezonjának első szakasza a Szekszárd FC számára. Nyolc forduló után mindössze két pont szerepel a csapat neve mellett – ennél gyengébben csak az élvonalba kerülés utáni első idényben rajtolt a vármegyeszékhely együttese, amikor egy pontot tudott összeszorgoskodni. Akkor az osztályváltás, most a tulajdonosváltás és a keret jelentős átalakulása okozza a legtöbb problémát Vágó Attila és csapata számára.

Vágó Attila irányításával még nem nyert tétmérkőzést a Szekszárd FC

Fotó: Makovics Kornél

Van edzőkérdés?

A futballban sok mindenről lehet beszélni – stílusról, identitásról, kultúráról –, de a végén mindig ugyanarra az egyszerű kérdésre fut ki minden: győzött-e a csapat vagy sem? Az edző lehet vizionárius vagy pragmatikus, fiatal vagy rutinos, de ha nincs eredmény, minden magyarázat elvész a vereségek zajában. Márpedig Szekszárdon győzelem eddig nem született, ez pedig szükségszerűen megkérdőjelezi a frissen kinevezett Vágó Attila helyzetét.

A korábbi szövetségi kapitány érkezések már sokan feltették a kérdést, miért pont rá esett a klubvezetés választása? Az új tulajdonos, Kószó Ádám később egy interjúban elárulta, hogy a döntés mögött inkább érzelmi, mint szakmai megfontolás állt: „Őszintén: még nem tudtam biztosan, hogy kit szeretnék kinevezni. Aztán felhívtam Vágó Fannit, és megkérdeztem: »Figyelj Fanni, milyen edző az apukád?« Mire ő: »Nagyon jó.« Na, mondom, nekem ennyi elég is.”