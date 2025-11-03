Tizenkét gól Kajdacson, hazai siker a nyeretlenek északi rangadóján

A Pálfa–Madocsa rangadó mellett is rendeztek olyan mérkőzéseket a vármegyei III. osztály északi csoportjában, amire az ember felkaphatja a fejét. A két nyeretlen csapat derbijét a Dunakömlőd húzta be, míg a Magyarkeszi tizenkét gólos meccset nyert meg.

Vármegyei III. osztály, Észak, 9. forduló

Kajdacsi SE–Magyarkeszi KSE 4–8 (2–2)

Kajdacs, v.: Horváth T. (Topánka, Weitner)

Gólszerző: Varga L. (23., 59.), Orsós Á. (17.), Hencz (51.), illetve Papp G. (57., 66.), Goman D. (84., 90+2.), Péter K. (15.), Rupa (35.), Teplán L. (61.), Kapinya (64.)

Kiállítva: Hasitó, (79., Kajdacs)

Pálfai SE–Madocsa SE 2–1 (0–0)

Pálfa, v.: Mihálovics (Weitner, Horváth T.)

Gólszerző: Szabó D. (79.), Rezicska R. (90+1.), illetve Varga L. (90+3.)