1 órája
Tizenkét gól Kajdacson, hazai siker a nyeretlenek északi rangadóján
A Pálfa–Madocsa rangadó mellett is rendeztek olyan mérkőzéseket a vármegyei III. osztály északi csoportjában, amire az ember felkaphatja a fejét. A két nyeretlen csapat derbijét a Dunakömlőd húzta be, míg a Magyarkeszi tizenkét gólos meccset nyert meg.
Vármegyei III. osztály, Észak, 9. forduló
Kajdacsi SE–Magyarkeszi KSE 4–8 (2–2)
Kajdacs, v.: Horváth T. (Topánka, Weitner)
Gólszerző: Varga L. (23., 59.), Orsós Á. (17.), Hencz (51.), illetve Papp G. (57., 66.), Goman D. (84., 90+2.), Péter K. (15.), Rupa (35.), Teplán L. (61.), Kapinya (64.)
Kiállítva: Hasitó, (79., Kajdacs)
Pálfai SE–Madocsa SE 2–1 (0–0)
Pálfa, v.: Mihálovics (Weitner, Horváth T.)
Gólszerző: Szabó D. (79.), Rezicska R. (90+1.), illetve Varga L. (90+3.)
Magas színvonal és másfél évtized után Pálfa-siker a rangadón (galéria)
Tamási 2009 FC–Németkéri SE 0–2 (0–1)
Tamási, v.: Tálas (Ömböli, Csobot L.)
Gólszerző: Csonka J. (4.), Csonka T. (79.)
Dunakömlődi SE–Györköny SE 3–1 (1–0)
Dunakömlőd, v.: Lengyel S. (Papp Sz., Fazekas M.)
Gólszerző: Szabó L. (2.), Csereklei (76.), Rácz Zs. (83.), illetve Péter D. (48.)
Kiállítva: Molnár R. (68., Györköny)
Iregszemcsei SE–Bölcskei SE II 3–1 (2–0)
Iregszemcse, v.: Ömböli (Csobot L., Tálas)
Gólszerző: Veszprémi (7., 11-esből), Horváth K. (36.), Pálinkás K. (81.), illetve Besenczi I. (75.)
Vármegye III, Észak: Pálfai SE–Madocsa SEFotók: Molnár Gyula