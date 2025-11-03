A hétvége után a szabadnapos örülhet igazán az eredményeknek (galéria)

ASE Paks–Mórágyi SE 3–3 (2–2)

Paks, v.: Berengyán (Kovács L., Szabó L.)

ASE: Herman – Nickl Á., Borsi (Kenyér, a szünetben), Lengyel A. – Nickl E., Farkas P., Péger D. (Szász T., 86.), Blága – Rogács, Kern B., Nyúl P. (Oszadszky, 76.). Edző: Szakács Viktor

Mórágy: Mányák D. – Fitos, Löfli M. (Mezei, 88.), Rozgonyi, Heberling – Hadi, Pozsár, Berényi Sz., Fürst – Tóth T., Acsádi D. (Bene, a szünetben). Edző: Löfli Dávid

A paksiak magabiztosan és hatékonyan kezdtek, az első húsz percben két gól mellett több helyzetet is kidolgoztak, amivel már lezárhatták volna a találkozót. A vendégek azonban visszajöttek a meccsbe és egy izgalmas, fordulatos mérkőzést láthattak a nézők az utolsó percekig.

Gólszerző: Rogács (4.), Nyúl P. (22.), Nickl Á. (90+3.), illetve Tóth T. (28., 43., 75.)