1 órája
A hétvége után a szabadnapos örülhet igazán az eredményeknek (galéria)
A Faddi SE volt a vármegyei II. osztályú focibajnokság 10. fordulójának nagy nyertese, pedig pályára sem lépett. Aparhanton, Kisdorogon és Pakson is megosztoztak a pontokon a csapatok.
Fotó: Máté Réka
Vármegyei II. osztály, 10. forduló
ASE Paks–Mórágyi SE 3–3 (2–2)
Paks, v.: Berengyán (Kovács L., Szabó L.)
ASE: Herman – Nickl Á., Borsi (Kenyér, a szünetben), Lengyel A. – Nickl E., Farkas P., Péger D. (Szász T., 86.), Blága – Rogács, Kern B., Nyúl P. (Oszadszky, 76.). Edző: Szakács Viktor
Mórágy: Mányák D. – Fitos, Löfli M. (Mezei, 88.), Rozgonyi, Heberling – Hadi, Pozsár, Berényi Sz., Fürst – Tóth T., Acsádi D. (Bene, a szünetben). Edző: Löfli Dávid
A paksiak magabiztosan és hatékonyan kezdtek, az első húsz percben két gól mellett több helyzetet is kidolgoztak, amivel már lezárhatták volna a találkozót. A vendégek azonban visszajöttek a meccsbe és egy izgalmas, fordulatos mérkőzést láthattak a nézők az utolsó percekig.
Gólszerző: Rogács (4.), Nyúl P. (22.), Nickl Á. (90+3.), illetve Tóth T. (28., 43., 75.)
Kisdorogi FC–Bonyhád-Börzsöny SE 1–1 (0–0)
Kisdorog, v.: Szappanyos (Álló T., Málinger)
Kisdorog: Miklós I. – Horváth B. (Beremenszki, 83.), Kadosa, Varga B., Schrenk – Reichert K. (Farkas D., 78.), Palkó Márk, Lajkó Zs. (Modok, 78.) – Radó, Mészáros M. (Nagy P., 66.), Schiller A. Edző: Palkó Máté
Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Biró D., Fenyvesi (Bece, 45.), Zsidi, Buzás T. – Molnár M., Bajkai, Tóth R., Törő M. – Nagy P. (Borbandi, 76.). Edző: Szász Dávid
A hazai csapat nehezen tudta feltörni a jól védekező, a második félidőben büntetőt hibázó vendégek védelmet.
Gólszerző: Kadosa (90+3.), illetve Baranyi (60.)
Aparhanti SE–Tengelici SE 2–2 (2–1)
Aparhant, v.: Farkas R. (Hauck, Kerekes R.)
Aparhant: Szabó D. – Jakab Z. (Nagy G., 76.), Calka S. (Beszterczán, 66.), Kovács M., Müller M. – Kajtár I., Minker – Pál I., Horváth K., Petrás – Boros K. (Miklóssy, 64.). Edző: Preiszig László
Tengelic: Tóth F. – Lampek, Vadas, Erdélyi Zs., Schwarcz K. (Cseh T., 23.) – Deli J., Sárközi Á., Kis T., Borza – Bucher, Benizs. Edző: Csicsó József
Az első félidő a hazaiaké volt, akik bő félóra játék után már két góllal vezettek, a második játékrészben viszont a vendégek akarata érvényesült és végül egy ponttal gazdagodtak Aparhanton.
Gólszerző: Erdélyi Zs. (6., öngól), Kajtár I. (33.), illetve Erdélyi Zs. (45., 61., az első 11-esből)
Vármegye II: Aparhanti SE–Tengelici SEFotók: Máté Réka