1 órája
Jákob János kilenc gólt lőtt a Dalmand csapatának
A vármegyei III. osztályban nehezen győzött az éllovas Szedres, a Döbrököz Őcsényből hozta el a három pontot.
A Gyönk az utolsó helyezett Dalmand otthonában aratott gólzáporos győzelmet, Jákob János kilenc góllal vette ki a részét a sikerből, ezzel beérte a góllövőlista élén a zombai Péter Antalt. A középcsapatok derbijén megosztozott a pontokon a Sióagárd és a Gerjen.
Vármegyei III. osztály, Dél, 9. forduló
Őcsény SK–Döbröközi KSE 1–3 (1–1). Őcsény, v.: Tóth S. (Ottenthál, Szász). Gólszerzők: Mészáros Z., illetve Török A. (2), Varga R. (11-esből).
Szedresi SE–Decs LSE 2–1 (0–1). Szedres, v.: Varga A. (Tóth I., Lakatos). Gólszerzők: Strasszer (59.), Vámosi (76.), illetve Ignácz (26.). Kiállítva: Pesti M. (36.), illetve Vecsei R. (79.).
Dalmandi SK–Gyönki SE 1–15 (1–6). Dalmand, v.: Berengyán (Albert, Kiss J.). Gólszerzők: Feri (27.), illetve Jákob J. (34., 40., 46., 52., 64., 67., 69., 77., 88.), Simon T. (2., 9., 80.), Varga Sz. (6.), Simon J. (22.), Béres (84.).
Sióagárdi SE–Gerjeni SE 1–1 (0–1). Sióagárd, v.: Bóna (Hagymási, Lakatos). Gólszerzők: Sümegi (62.), illetve Pesti V. (9.).
A KSE Zomba–Kaposszekcső-Csikóstőttős találkozó elmaradt.
Szedres–Decs megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Makovics Kornél