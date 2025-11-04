november 4., kedd

Megköszönték a munkáját

57 perce

Újra csapat nélkül van az edző, aki összerúgta a port Böde Dániellel

Másfél év után távozott az NB II-es Szentlőrinc SE-től a korábban a Paksi FC-t is irányító Waltner Róbert.

Teol.hu

Közös megegyezéssel távozott Waltner Róbert a másodosztályban szereplő Szentlőrinc SE-től, adta hírül a baranyai klub. Mint írják, a legutóbbi hét fordulóban nyeretlen maradt a csapat az NB II-ben, ezalatt mindössze két pontot gyűjtött, a váratlan rossz eredmények miatt született meg ez a döntés.

Waltner Róbert másfél év után távozott Szentlőrincről
Fotó: Koncz Márton

A 48 éves, korábbi válogatott csatár 2024 nyáron érkezett Szentlőrincre, amelyet az ötödik helyig vezetett a Merkantil Bank Ligában, vele érte el az eddigi legjobb eredményét ért a klub. Az idei szezonban ugyanakkor tizenkét forduló alatt, tíz pontot gyűjtve az utolsó előtti, 15. helyet foglalja el a tabellán a baranyai egylet.

Waltner Róbert 2022 júliusa és 2023 februárja között egy nem túl sikeres időszakot töltött a Paksi FC vezetőedzőjeként. Amellett, hogy összerúgta a port Böde Dániellel, az NB I-ben 19 mérkőzésen hat győzelmet és öt döntetlent tudott felmutatni nyolc vereség mellett. Őt váltotta Bognár György a kispadon, aki második atomvárosi ciklusában eddig két Magyar Kupa-elsőséget, valamint egy-egy bajnoki ezüst- és bronzérmet szerzett.

 

