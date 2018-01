A kerítésen lógva találták meg az ebet

Megrázta a kutyabarátokat – és nem csak őket – az a történet, mely napok óta kering a neten.

Még az év utolsó napjának éjszakáján történt, amikor a tűzijátékoktól, petárdáktól hangos zsivaj miatt egy kutya „felakasztotta” magát. Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédelmi Alapítvány elnöke elmondta, Szekszárdon, a Tavasz utca környékén történt a baj. Az alig két méteres madzagon kikötött kutya félelmében ugrott át a kertítésen, melyen fennakadt és a saját súlyától megfulladt. Ott lógott, fennakadva, amikor hajnalban egy arra haladó társaság tagjai fotózták le – sajnos akkor már a kutyus nem élt –, és tették fel a világhálóra.

A nyomokból ítélve közvetlenül az állat közelében történhetett a petárdázás, így nem is csoda, hogy a kutya ennyire megijedt. Amikor a gazdája észrevette, hogy a kutyája hogyan járt, az állat tetemét egy kukába hajította. Fiáth Szilvia azt is elmondta, az állat ezt megelőzően is nagyon nehéz körülmények között élt, elhanyagolták, nem törődtek vele, hol az utcán kóborolt, hol rövid pórázra volt kötve. Ezért állatkínzás miatt feljelentést is tett a rendőrségen.

Szeretné elérni azt is, hogy az ilyen gazdákat tiltsák el az állattartástól, ami egyébként a helyi jegyző hatáskörébe tartozik. Úgy tudja, a kihallgatások már meg is kezdődtek. Január első napjaiban egyébként csak a szekszárdi kutyamenhely segítségével 8 kutyát juttattak haza és több mint ötven eb felkutatásában segédkeztek.